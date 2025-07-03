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    Финансы

      Запасы только на бумаге: почему в Казахстане дорожает картофель, рассказала эксперт

      Опубликовано:

      Картофель и деньги лежат на столе
      Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Цены на картофель выросли в два раза за полгода в некоторых регионах. При этом в отчетах запасы имеются, но склады оказались пустыми. Причина – неэффективность стабфондов. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Цены на картофель в Казахстане выросли более чем на 70% за год, достигнув в некоторых регионах почти 400 тенге за килограмм, что, по мнению эксперта Баян Абдрахмановой, указывает на неэффективность системы стабилизационных фондов.
      • Ревизия Минсельхоза выявила значительные расхождения между заявленными и реальными запасами картофеля в стабфондах, что свидетельствует о системном занижении запасов и отсутствии контроля.
      • Эксперт предлагает комплексные меры по решению проблемы, включая внедрение публичного мониторинга закупок, проведение аудита стабфондов и пересмотр подхода к измерению инфляции.

      Стабилизационные фонды – это своеобразный "запас" продуктов, создаваемый государством, чтобы обеспечить стабильность цен и наличие товаров на рынке. Они должны помочь избежать резких скачков цен и дефицита, особенно в периоды кризисов или сезонных колебаний.

      Однако, согласно мнению Баян Абдрахмановой из Национального бюро экономических исследований, опубликованному на портале EconomyKZ.org, система продовольственных стабфондов оказалась неработоспособной и утратила доверие к себе.

      В итоге выяснилось, что запасы такого базового продукта как картофель существуют только "на бумаге", а цены продолжают расти.

      "Когда килограмм картофеля в Жезказгане стоил почти 400 тенге, а в Кокшетау цены удвоились за полгода – это не просто всплеск цен. Это падение системы.

      Цены на картофель в Казахстане выросли более чем на 70% за год, и это стало маркером куда более глубокой проблемы – неработающей государственной стабилизационной политики, растущей инфляционной тревожности населения и системных дисфункций в управлении продовольственными рынками", – отмечает эксперт.

      Запасы "исчезли"

      Согласно сообщению эксперта, весной 2025 года ревизия Минсельхоза показала, что стабфонды не только не выполняют свои функции, но и сами стали частью проблемы.

      Например, выяснилось несоответствие заявленных запасов реальному положению:

      • Мангистауская область – заявлено 2 532 тонны, но подтверждено лишь 25 тонн;
      • ВКО – из 1 662 тонн запасов, указанных в отчетах, подтверждено 35 тонн;
      • Абайская область – вместо 2 272 тонн подтверждено 183 тонны.
      Мужчина смотрит через лупу на деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: johan10/Getty Images

      "Во многих случаях расхождение между отчетами и реальностью достигает 8-10 раз. Это означает системное занижение запасов, фиктивные закупки, приписки и отсутствие контроля.

      Закупки не имели единой логистики, не отслеживались в реальном времени, и не были привязаны к фактическим потребностям регионов. В результате в момент ценового шока интервенции стали невозможными. Система оказалась парализованной, и стабфонды вместо буфера превратились в фикцию", – указывается в источнике.

      Система нуждается в пересмотре

      При этом выяснилось, что остро встал вопрос адекватности потребительской корзины и подхода к измерению инфляции. Дело в том, что среднедушевое потребление картофеля в Казахстане составило 45,4 кг в год, при физиологической норме в 100 кг.

      То есть казахстанцы едят в два раза меньше картофеля, чем нужно – это может указывать на ухудшение ситуации с бедностью.

      "Именно такие базовые товары, как картофель, формируют народный CPI – инфляцию глазами потребителя.

      Если картофель дорожает на 40,9% с начала года и на 72,3% в годовом выражении, население не будет доверять даже самым аккуратным инфляционным прогнозам, особенно если реальные цены отличаются в разы от официальной корзины", – отмечает эксперт.

      В то же время давление на рынок картофеля оказывает усилившийся экспортный спрос: в России, например, цены выросли в 2,5 раза (в среднем около 578 тенге за кг), из-за чего более дешевый казахстанский картофель продают в РФ.

      В результате импорт картофеля в Россию из Казахстана вырос в 15,6 раза по данным Россельхознадзора (с 448 тонн до 7 000 тонн), в то время как официальная статистика РК фиксирует только 223 тонны.

      Картофель на рынке
      Картофель. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      "Также зафиксированы случаи незаконного вывоза – 110 тонн в 2025 году без документов. Это говорит о наличии теневого экспорта, о нестыковке статистических данных и полном отсутствии координации с таможенными и фитосанитарными службами...

      Проблема цен на картофель – это симптом, а не болезнь. Болезнь – это:

      • отсутствие достоверной статистики;
      • фиктивные закупки в стабфондах;
      • неэффективная логистика;
      • неспособность адаптироваться к внешним шокам.

      И лечить ее нужно комплексно", – считает Баян Абдрахманова.

      Например, она предлагает внедрить публичный мониторинг закупок и остатков, провести аудит всех стабфондов с привлечением внешних проверяющих, а также учитывать структурные шоки при прогнозировании инфляции, выделив продовольственную инфляцию в отдельную категорию.

      "Казахстан не может больше игнорировать сигналы с продовольственного фронта. Картофель стал маркером: система дала сбой.

      Это кризис, который можно превратить в точку роста – но только если действовать системно. Возврат доверия возможен, если государство перестанет имитировать действия и начнет реально управлять", – считает эксперт.

      Напомним, что еще в 2022 году президент РК отмечал, что стабфонды становятся "кормушкой" для недобросовестных лиц.

      А ранее глава МНЭ ответил, когда подешевеет картофель в Казахстане.

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