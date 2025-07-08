Снизится ли цена на картофель в Казахстане

На брифинге в правительстве глава Минсельхоза прокомментировал, будет ли снижение цены на картофель в Казахстане до конца года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Совместно с министром торговли мы заседания провели, вместе работаем. Если где-то идут надбавки больше предельной цены, то мы накладываем штрафы на продавцов.

В этом году в структуре посевных площадей до 20-ти тысяч гектаров мы увеличили посевную площадь картофеля - думаю, урожайность будет нормальная, и картофеля будет достаточно. И осенью, думаю, цена будет снижена", - заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Напомним, ранее Серик Жумангарин сообщал, когда изменятся цены на картофель в Казахстане.

До этого он комментировал вопрос о том, почему цены на картофель остаются высокими.

Также мы писали ранее, что картофель в Казахстане подорожал за год сразу на 74,4%. Однако даже с таким ростом цены на него являются одними из самых низких по сравнению с другими странами.

А недавно вице-министра МСХ спросили, почему молодой казахстанский картофель стоит дороже апельсинов. По его словам, молодой картофель относится к категории премиум товара.

Добавим, что по выводам аналитиков, значительное подорожание картофеля в Казахстане - следствие разницы в цене с соседними странами, из-за чего растет серый экспорт. Об этом читайте в нашем материале.

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