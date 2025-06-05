Базовую ставку планируют сохранить на уровне 16,5% до конца года, заявили в Нацбанке

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге сообщил о планах сохранить нынешнюю базовую ставку в 16,5% до конца 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Удержать ставку именно на уровне 16,5% - достаточно сложно. Если говорить про наши прогнозы, они показывают, что базовая ставка должна сохраняться как минимум на таком уровне в течение всего 2025 года.

Понятно, что это прогнозы, это модельные практики, и многие вещи будут меняться как внутри экономики нашей страны, так и снаружи - во внешних макроэкономических условиях.

Но пока, исходя из прогнозного раунда, который закончился сегодня, предполагается, что базовая ставка будет на таком уровне в течение 2025 года - либо жестче", - сообщил Тимур Сулейменов.

Напомним, сегодня в Нацбанке озвучили новое решение по базовой ставке в Казахстане. Она была сохранена на прежнем уровне - 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

До этого плановое решение Нацбанка по базовой ставке было объявлено 11 апреля текущего года. Тогда было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых.

А в марте Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.