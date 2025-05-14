Спекулятивная логика: почему дорожает жилье в Казахстане, рассказали аналитики

Цены на рынке жилья растут быстрее доходов населения. А квадратные метры перестали быть элементом социальной инфраструктуры, но воспринимаются как инвестиционный актив. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным статистики за апрель 2025 года, цены на жилье в Казахстане продолжают расти, особенно в Астане и Алматы, при этом рост цен опережает рост доходов населения.

Аналитики Telegram-канала EconomyKZ.org отмечают, что покупательская способность населения на рынке недвижимости снижается, а вторичный рынок демонстрирует признаки насыщения.

Согласно мнению экспертов, жилье в Казахстане все больше воспринимается как инвестиционный актив, а не элемент социальной инфраструктуры, что усиливает имущественное расслоение в обществе.

Данные статистики за апрель 2025 года показывают, что жилье продолжает дорожать в Казахстане. А наибольший прирост цен наблюдается в Астане и Алматы.

В среднем по стране, согласно итогам апреля, подорожание на первичном рынке недвижимости составило 1,9% за месяц и 8,3% за год. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья достигла 517,9 тыс. тенге.

Вторичный рынок подорожал на 0,8% за месяц и 6,4% за год. А средняя цена – 543,5 тыс. тенге за квадратный метр.

Что касается арены, то здесь цены за месяц выросли на 1%, а за год – сразу на 12,3%. При этом средний ценник за "квадрат" достиг 4 558 тенге. Текущие значения почти в два раза выше тех, что фиксировались в декабре 2020 года.

Как отмечают аналитики Telegram-канала EconomyKZ.org, в то же время цены на недвижимость уходят в разрез с доходами населения. А жилье меняет свою "роль".

Признаки "затухания" на рынке недвижимости

Средние зарплаты казахстанцев в первом квартале 2025 года снизились на 2,7%, по сравнению с последним кварталом 2024 года, и составили 423 133 тенге. В то же время за год они выросли на 10,7%.

Но даже с таким внушительным годовым ростом аналитики отмечают, что покупательская способность населения на рынке недвижимости снижается: прирост реальной заработной платы составил всего 1,2% за год против 8,3% роста цен на первичку и 6,4% на вторичное жилье.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Показатель (роста цен на первичное жилье в Астане и Алматы – прим. ред.) отражает активное поведение застройщиков и наличие платежеспособного спроса, но вызывает вопросы на фоне слабой динамики доходов населения...

Поведение вторичного сегмента демонстрирует признаки насыщения, особенно вне крупнейших агломераций.

В Алматы рост (вторичного рынка – прим. ред.) составил 2,3%, однако вне мегаполисов наблюдается затухание покупательской активности, ограниченной ростом ипотечной нагрузки и высокими порогами входа", – сообщается в источнике.

В то же время указывается, что аренда пока продолжает выступать вынужденной альтернативой при невозможности приобретения жилья. А рост цен в данном сегменте хоть и является наиболее высоким, но остается нестабильным – влияют сезонные факторы и миграционные сдвиги.

Восприятие недвижимости изменилось

Как отмечается в источнике, вопрос доступности жилья в повестке не стоит – оно все более отчетливо позиционируется как инвестиционный актив, а не как элемент социальной инфраструктуры.

А увеличение разрыва между динамикой цен на квадратные метры и доходов населения усиливает имущественное расслоение.

"Жилищный рынок Казахстана демонстрирует явный крен в сторону спекулятивной логики. Темпы роста цен опережают рост доходов, а аренда уже не дает временного решения.

В отсутствие системных механизмов обеспечения доступности, жилье продолжит уходить в категорию капитала – с соответствующими последствиями для социальной устойчивости", – считают аналитики.

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