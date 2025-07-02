Какое жилье запретят продавать за наличные деньги, рассказали в Нацбанке Казахстана

На первичном рынке жилья Казахстана вводят запрет на расчет наличными деньгами. Ограничение касается только строящихся домов. Так хотят защитить интересы дольщиков. Подробности читайте на NUR.KZ.

Ранее мы уже рассказывали об инициативе, которая должна запретить застройщикам в Казахстане продавать свое жилье за наличные деньги и сделать рынок недвижимости более прозрачным. За нарушение этого требования даже предусмотрены штрафы.

Теперь же стало известно, какое именно жилье затронут ограничения. Национальный банк РК опубликовал проект постановления, которое изменяет правила проведения платежей и денежных переводов.

Согласно документу, запрет на наличный расчет действительно планируется ввести в Казахстане, однако коснется он только строящегося жилья.

"Все платежи по договорам долевого участия (ДДУ) должны осуществляться в безналичной форме – в том числе путем внесения наличных денег на банковский счет уполномоченной строительной компании через банки.

Данное требование будет распространяться только на сделки на первичном рынке (приобретение доли в строящемся многоквартирном жилом доме или комплексе индивидуальных жилых домов) и направлено на защиту прав дольщиков", – сообщили в Нацбанке.

Другими словами, уже построенное и выставленное на продажу жилье от застройщика можно будет приобрести "по старинке". Однако, если строительная компания хочет для строительства привлечь деньги граждан, то сделать это она сможет, только получив оплату через банк.

Получить деньги дольщиков смогут только те застройщики, у которых будет на это разрешение. В противном случае банк просто откажет в переводе строительной компании.

Пока проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 15 июня текущего года.

Напомним, проверить, есть ли у застройщика разрешение на привлечение денег дольщиков, можно в режиме онлайн. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

О том, как может повлиять запрет на использование наличных денег при расчете на первичном рынке жилья, мы рассказывали в нашем материале.