Менее 250 тыс. тенге: о доходах казахстанцев рассказали аналитики

Среднедушевые доходы казахстанцев в 1 квартале 2025 года составили 223 848 тенге в месяц. За квартал сумма уменьшилась на 2,9%, но за год – выросла сразу на 10,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Оценить благосостояние людей можно разными способами. Например, определить среднюю номинальную зарплату в стране. В 1 квартале она составляет 423 133 тенге или 399 237 тенге, если учесть малый бизнес.

Также аналитики определяют среднедушевые денежные доходы населения – совокупность зарплаты, социальных выплат, пенсий и прочих трансфертов, которая делится на всех граждан страны. Этот показатель на данный момент составляет 350 382 тенге в квартал, или 116 794 тенге в месяц.

Однако у этой суммы есть свой нюанс – при ее подсчете аналитики полагались на результаты выборочного опроса казахстанских семей. То есть буквально аналитики принимали на веру заявление респондента по поводу своего дохода, что могло повлиять на объективность оценки благосостояния.

Теперь же в Бюро национальной статистики опубликовали среднедушевые номинальные денежные доходы, которые основаны на реальных статистических и административных сведениях о доходах граждан. И итоговая сумма оказалась намного выше.

На какие доходы живут граждане

Согласно данным аналитиков, в 1 квартале среднедушевые доходы составили 223 848 тенге в месяц – это на 2,9% меньше, чем было кварталом ранее, но сразу на 10,6% больше прошлогоднего показателя. Правда, реальный рост с учетом инфляции составил всего 1,1% за год.

В региональном разрезе самые высокие доходы зафиксированы в Алматы – 359 478 тенге в месяц. Следом идут Астана и Атырауская область – 323 674 и 323 307 тенге соответственно.

В Шымкенте показатель в разы меньше – 153 950 тенге, а в "аутсайдерах" находится Жамбылская и Туркестанская области – 148 735 и 125 534 тенге в месяц соответственно.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в Казахстане

(1 квартал 2025 года) Регион Сумма в месяц Казахстан ₸223 848 Абай ₸196 658 Акмолинская ₸193 013 Актюбинская ₸196 124 Алматинская ₸156 623 Атырауская ₸323 307 Западно-Казахстанская ₸201 989 Жамбылская ₸148 735 Жетісу ₸156 008 Карагандинская ₸235 333 Костанайская ₸215 147 Кызылординская ₸159 618 Мангистауская ₸259 812 Павлодарская ₸243 893 Северо-Казахстанская ₸198 865 Туркестанская ₸125 534 Ұлытау ₸314 824 Восточно-Казахстанская ₸247 586 Астана ₸323 674 Алматы ₸359 478 Шымкент ₸153 950 По данным Бюро национальной статистики

Важно учесть, что этот показатель рассчитали, учитывая все виды доходов: зарплаты (включая самозанятость и скрытые доходы), пособия, пенсии и даже алименты. Потом эту сумму разделили на всех жителей страны, включая тех, кто не работает.

Простыми словами: аналитики посчитали все деньги, которые люди получают, и поделили поровну на всех, даже на безработных. В итоге получилось 223 848 тенге в месяц.

Напомним, что большую часть денег казахстанцы тратят на продовольственные товары – более 50%. Такой показатель характерен для бедных стран Африки и Азии.

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