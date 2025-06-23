В каком регионе расходы казахстанцев самые высокие

Среднедушевые денежные расходы казахстанцев достигли 312 710 тенге. В ряде регионов, в частности, Алматы, Астане и Карагандинской области, показатель превышает 400 тыс. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 1 квартале 2025 года среднедушевые расходы казахстанцев составили 312 710 тенге за три месяца – за год они выросли сразу на 10,4%. При этом значительная часть средств уходит на продовольствие – на него приходится 50,6% общих расходов.

Однако на самом деле ситуация сильно разнится в зависимости от региона. Согласно данным Бюро национальной статистики, самые высокие расходы зафиксированы в Алматы – 403 990 тенге на душу населения в квартал, то есть по 134 663 тенге в месяц.

Следом идет Карагандинская область с показателем 402 840 тенге (134 280 тенге в месяц), а на третьем месте расположилась Астана – 401 608 тенге (133 869 тенге в месяц).

В Шымкенте и Туркестанской области самые низкие денежные расходы в стране. В мегаполисе – 244 310 тенге, а в регионе – 219 113 тенге в квартал. В месяц суммы равны 81 437 тенге и 73 038 тенге соответственно.

Денежные расходы населения Казахстана

(1 квартал 2025 года) Регион Сумма в месяц Абай ₸91 921 Акмолинская ₸110 345 Актюбинская ₸93 658 Алматинская ₸94 009 Атырауская ₸86 195 Западно-Казахстанская ₸93 926 Жамбылская ₸88 203 Жетісу ₸97 004 Карагандинская ₸134 280 Костанайская ₸105 714 Кызылординская ₸85 464 Мангистауская ₸92 018 Павлодарская ₸129 914 Северо-Казахстанская ₸115 389 Туркестанская ₸73 038 Ұлытау ₸115 145 Восточно-Казахстанская ₸126 777 Астана ₸133 869 Алматы ₸134 663 Шымкент ₸81 437 По данным Бюро национальной статистики

Алматы лидирует по расходам на продовольственные товары и на платные услуги – 71 817 тенге и 33 433 тенге в месяц соответственно. Больше всего денег на непродовольственные товары тратят жители Восточно-Казахстанской области – 31 777 тенге на душу населения в месяц.

Интересно, что расходы на непродовольственные товары выше всего именно в регионах. В топ-5 также вошли Павлодарская (30 364 тенге в месяц), Северо-Казахстанская (28 313 тенге), Карагандинская (27 961 тенге) и Акмолинская (26 127 тенге) области.

Для понимания, Алматы по расходам на непродовольственные товары оказался на 6 месте в списке (25 847 тенге), Астана – на 9 месте (22 919 тенге), а Шымкент – вообще на 14 месте (18 330 тенге). Меньше всего тратили деньги жители Туркестанской области – 12 944 тенге на душу населения.

Денежные расходы населения Казахстана в месяц

(1 квартал 2025 года) Регион Продовольственные

товары Непродовольственные

товары Платные

услуги Абай ₸50 865 ₸21 493 ₸16 296 Акмолинская ₸51 192 ₸26 127 ₸17 996 Актюбинская ₸44 747 ₸18 110 ₸16 913 Алматинская ₸53 696 ₸17 510 ₸16 492 Атырауская ₸45 034 ₸16 134 ₸13 851 Западно-Казахстанская ₸48 093 ₸20 106 ₸17 690 Жамбылская ₸50 225 ₸16 743 ₸15 574 Жетісу ₸54 465 ₸19 234 ₸14 725 Карагандинская ₸56 678 ₸27 961 ₸26 791 Костанайская ₸50 361 ₸24 462 ₸21 027 Кызылординская ₸39 610 ₸18 820 ₸14 374 Мангистауская ₸55 566 ₸17 460 ₸15 365 Павлодарская ₸56 537 ₸30 364 ₸21 373 Северо-Казахстанская ₸54 893 ₸28 313 ₸18 572 Туркестанская ₸40 332 ₸12 944 ₸13 745 Ұлытау ₸50 719 ₸24 327 ₸16 186 Восточно-Казахстанская ₸63 530 ₸31 777 ₸21 709 Астана ₸60 531 ₸22 919 ₸32 950 Алматы ₸71 817 ₸25 847 ₸33 433 Шымкент ₸42 952 ₸18 330 ₸17 551 По данным Бюро национальной статистики

Важно учесть, что суммы могут показаться заниженными. У многих казахстанцев, особенно проживающих в городах, расходы могут быть в разы выше. Причина кроется в методе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны.

Проще говоря, этот показатель является "средней температурой по палате", однако он хорошо показывает общую картину в стране.

В частности, такие же высокие расходы на продовольствие, как в Казахстане, фиксируются только в бедных странах Азии и Африки – в развитых странах, например, в Европе, расходы на еду обычно не превышают 15%.

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Также недавно стало известно, что реальные зарплаты граждан растут медленнее, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно, а не питаться вне дома.