В каком регионе расходы казахстанцев самые высокие
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Среднедушевые денежные расходы казахстанцев достигли 312 710 тенге. В ряде регионов, в частности, Алматы, Астане и Карагандинской области, показатель превышает 400 тыс. Подробности читайте на NUR.KZ.
В 1 квартале 2025 года среднедушевые расходы казахстанцев составили 312 710 тенге за три месяца – за год они выросли сразу на 10,4%. При этом значительная часть средств уходит на продовольствие – на него приходится 50,6% общих расходов.
Однако на самом деле ситуация сильно разнится в зависимости от региона. Согласно данным Бюро национальной статистики, самые высокие расходы зафиксированы в Алматы – 403 990 тенге на душу населения в квартал, то есть по 134 663 тенге в месяц.
Следом идет Карагандинская область с показателем 402 840 тенге (134 280 тенге в месяц), а на третьем месте расположилась Астана – 401 608 тенге (133 869 тенге в месяц).
В Шымкенте и Туркестанской области самые низкие денежные расходы в стране. В мегаполисе – 244 310 тенге, а в регионе – 219 113 тенге в квартал. В месяц суммы равны 81 437 тенге и 73 038 тенге соответственно.
|Денежные расходы населения Казахстана
(1 квартал 2025 года)
|Регион
|Сумма в месяц
|Абай
|₸91 921
|Акмолинская
|₸110 345
|Актюбинская
|₸93 658
|Алматинская
|₸94 009
|Атырауская
|₸86 195
|Западно-Казахстанская
|₸93 926
|Жамбылская
|₸88 203
|Жетісу
|₸97 004
|Карагандинская
|₸134 280
|Костанайская
|₸105 714
|Кызылординская
|₸85 464
|Мангистауская
|₸92 018
|Павлодарская
|₸129 914
|Северо-Казахстанская
|₸115 389
|Туркестанская
|₸73 038
|Ұлытау
|₸115 145
|Восточно-Казахстанская
|₸126 777
|Астана
|₸133 869
|Алматы
|₸134 663
|Шымкент
|₸81 437
|По данным Бюро национальной статистики
Алматы лидирует по расходам на продовольственные товары и на платные услуги – 71 817 тенге и 33 433 тенге в месяц соответственно. Больше всего денег на непродовольственные товары тратят жители Восточно-Казахстанской области – 31 777 тенге на душу населения в месяц.
Интересно, что расходы на непродовольственные товары выше всего именно в регионах. В топ-5 также вошли Павлодарская (30 364 тенге в месяц), Северо-Казахстанская (28 313 тенге), Карагандинская (27 961 тенге) и Акмолинская (26 127 тенге) области.
Для понимания, Алматы по расходам на непродовольственные товары оказался на 6 месте в списке (25 847 тенге), Астана – на 9 месте (22 919 тенге), а Шымкент – вообще на 14 месте (18 330 тенге). Меньше всего тратили деньги жители Туркестанской области – 12 944 тенге на душу населения.
|Денежные расходы населения Казахстана в месяц
(1 квартал 2025 года)
|Регион
|Продовольственные
товары
|Непродовольственные
товары
|Платные
услуги
|Абай
|₸50 865
|₸21 493
|₸16 296
|Акмолинская
|₸51 192
|₸26 127
|₸17 996
|Актюбинская
|₸44 747
|₸18 110
|₸16 913
|Алматинская
|₸53 696
|₸17 510
|₸16 492
|Атырауская
|₸45 034
|₸16 134
|₸13 851
|Западно-Казахстанская
|₸48 093
|₸20 106
|₸17 690
|Жамбылская
|₸50 225
|₸16 743
|₸15 574
|Жетісу
|₸54 465
|₸19 234
|₸14 725
|Карагандинская
|₸56 678
|₸27 961
|₸26 791
|Костанайская
|₸50 361
|₸24 462
|₸21 027
|Кызылординская
|₸39 610
|₸18 820
|₸14 374
|Мангистауская
|₸55 566
|₸17 460
|₸15 365
|Павлодарская
|₸56 537
|₸30 364
|₸21 373
|Северо-Казахстанская
|₸54 893
|₸28 313
|₸18 572
|Туркестанская
|₸40 332
|₸12 944
|₸13 745
|Ұлытау
|₸50 719
|₸24 327
|₸16 186
|Восточно-Казахстанская
|₸63 530
|₸31 777
|₸21 709
|Астана
|₸60 531
|₸22 919
|₸32 950
|Алматы
|₸71 817
|₸25 847
|₸33 433
|Шымкент
|₸42 952
|₸18 330
|₸17 551
|По данным Бюро национальной статистики
Важно учесть, что суммы могут показаться заниженными. У многих казахстанцев, особенно проживающих в городах, расходы могут быть в разы выше. Причина кроется в методе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны.
Проще говоря, этот показатель является "средней температурой по палате", однако он хорошо показывает общую картину в стране.
В частности, такие же высокие расходы на продовольствие, как в Казахстане, фиксируются только в бедных странах Азии и Африки – в развитых странах, например, в Европе, расходы на еду обычно не превышают 15%.
Ранее мы подробно рассказали о том, в каких регионах Казахстана цены выросли сильнее всего.
Также недавно стало известно, что реальные зарплаты граждан растут медленнее, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза.
Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно, а не питаться вне дома.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2258298-v-kakom-regione-rashody-kazahstancev-samye-vysokie/
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