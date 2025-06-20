Сколько денег казахстанцы тратят на продукты питания
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Казахстанцы стали больше тратить на продовольственные товары – в среднем 158 648 тенге на человека в квартал. Больше всего уходит на мясо, хлеб, крупы и молочку. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В 1 квартале среднедушевые денежные расходы казахстанцев достигли 312 710 тенге – это на 5,67% больше, чем было кварталом ранее, и сразу на 10,4% выше прошлогоднего показателя.
Интересно, что общие потребительские расходы в Казахстане за квартал незначительно снизились (на 0,09%), однако сумма, которую тратят граждане на продовольственные товары, согласно данным Бюро национальной статистики, наоборот, выросла (на 2,29%).
Структура потребительских расходов теперь выглядит следующим образом:
- продовольственные товары – 158 648 тенге (+2,29% за квартал);
- непродовольственные товары – 63 650 тенге (-11,1%);
- платные услуги – 61 167 тенге (+7,26%).
Другими словами, казахстанцы стали тратить заметно больше денег на оплату платных услуг и продукты питания, но на этом фоне снизили свои расходы на покупку непродовольственных товаров, вроде мебели, одежды и прочих вещей.
Что касается непосредственно расходов на продовольственные товары, то их структура в 1 квартале выглядела следующим образом:
- продукты питания и безалкогольные напитки – 145 320 тенге;
- питание вне дома – 6 591 тенге;
- алкоголь – 1 582 тенге;
- табачные изделия – 4 712 тенге.
Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно, а не питаться вне дома.
Если же говорить непосредственно про расходы на продукты, то больше всего денег у казахстанцев уходит на мясо и изделия из него – по 47 939 тенге в квартал на душу населения.
Следом идут хлеб и крупы – 22 004 тенге, а также молочные продукты – 15 522 тенге на человека в квартал. На рыбу и морепродукты казахстанцы потратили в среднем по 6 556 тенге, а на яйца – 3 188 тенге на душу населения в квартал.
Если считать по месяцам, то выйдет, что в среднем на душу населения казахстанцы тратили 48 440 тенге в месяц.
|Ежемесячные среднедушевые расходы казахстанцев на продукты питания
(1 квартал 2025 года)
|Мясо
|₸15 980
|Хлеб и крупы
|₸7 335
|Молочные продукты
|₸5 174
|Рыба
|₸2 185
|Яйца
|₸1 063
|Остальные продукты
|₸16 704
|Всего
|₸48 440
|По данным Бюро национальной статистики
Данные суммы могут показаться заниженными, но причина кроется в способе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны. В учет идут все граждане страны, даже те, кто не употребляет конкретные продукты.
Также отметим, что за последний год продовольственные товары в Казахстане подорожали сразу на 9,6%, поэтому можно предположить, что в будущем расходы граждан на продукты питания продолжат расти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2257500-skolko-deneg-tratyat-na-hleb-i-myaso-v-kazahstane/
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