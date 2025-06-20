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    Финансы

      Сколько денег казахстанцы тратят на продукты питания

      Опубликовано:

      Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
      Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

      Казахстанцы стали больше тратить на продовольственные товары – в среднем 158 648 тенге на человека в квартал. Больше всего уходит на мясо, хлеб, крупы и молочку. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

      В 1 квартале среднедушевые денежные расходы казахстанцев достигли 312 710 тенге – это на 5,67% больше, чем было кварталом ранее, и сразу на 10,4% выше прошлогоднего показателя.

      Интересно, что общие потребительские расходы в Казахстане за квартал незначительно снизились (на 0,09%), однако сумма, которую тратят граждане на продовольственные товары, согласно данным Бюро национальной статистики, наоборот, выросла (на 2,29%).

      Структура потребительских расходов теперь выглядит следующим образом:

      • продовольственные товары – 158 648 тенге (+2,29% за квартал);
      • непродовольственные товары – 63 650 тенге (-11,1%);
      • платные услуги – 61 167 тенге (+7,26%).
      Другими словами, казахстанцы стали тратить заметно больше денег на оплату платных услуг и продукты питания, но на этом фоне снизили свои расходы на покупку непродовольственных товаров, вроде мебели, одежды и прочих вещей.

      Что касается непосредственно расходов на продовольственные товары, то их структура в 1 квартале выглядела следующим образом:

      • продукты питания и безалкогольные напитки – 145 320 тенге;
      • питание вне дома – 6 591 тенге;
      • алкоголь – 1 582 тенге;
      • табачные изделия – 4 712 тенге.

      Напомним, ранее в Нацбанке объяснили высокие расходы казахстанцев на продовольственные товары не только их уровнем благосостояния, но и привычкой готовить еду дома самостоятельно, а не питаться вне дома.

      Если же говорить непосредственно про расходы на продукты, то больше всего денег у казахстанцев уходит на мясо и изделия из него – по 47 939 тенге в квартал на душу населения.

      Следом идут хлеб и крупы – 22 004 тенге, а также молочные продукты – 15 522 тенге на человека в квартал. На рыбу и морепродукты казахстанцы потратили в среднем по 6 556 тенге, а на яйца – 3 188 тенге на душу населения в квартал.

      Если считать по месяцам, то выйдет, что в среднем на душу населения казахстанцы тратили 48 440 тенге в месяц.

      Ежемесячные среднедушевые расходы казахстанцев на продукты питания
      (1 квартал 2025 года)
      Мясо ₸15 980
      Хлеб и крупы ₸7 335
      Молочные продукты ₸5 174
      Рыба ₸2 185
      Яйца ₸1 063
      Остальные продукты ₸16 704
      Всего ₸48 440
      По данным Бюро национальной статистики

      Данные суммы могут показаться заниженными, но причина кроется в способе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны. В учет идут все граждане страны, даже те, кто не употребляет конкретные продукты.

      Также отметим, что за последний год продовольственные товары в Казахстане подорожали сразу на 9,6%, поэтому можно предположить, что в будущем расходы граждан на продукты питания продолжат расти.

      Ранее мы подробно рассказали о том, в каких регионах Казахстана цены выросли сильнее всего.

      Также недавно стало известно, что реальные зарплаты граждан растут медленнее, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза.

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