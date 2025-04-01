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На какие доходы живут казахстанцы, рассказали аналитики

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Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среднедушевые доходы населения в Казахстане по оценкам аналитиков в четвертом квартале 2024 года составили 230 636 тенге в месяц. На сколько они выросли за год, выяснили журналисты NUR.KZ.

Помимо средней номинальной зарплаты, которая по последним данным превысила 420 тыс. тенге, в Казахстане также существует такой показатель как "Среднедушевые денежные доходы населения".

Ранее мы уже рассказывали о том, что по итогам 4 квартала 2024 года доходы на душу населения составили 342 896 тенге в квартал (114 299 тенге в месяц), а расходы – 309 257 тенге в квартал (103 086 тенге в месяц).

Однако этот показатель был рассчитан на основе данных выборочного опроса казахстанских семей, что могло повлиять на объективность оценки благосостояния.

Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало новые данные о среднедушевых доходах, которые были получены на основе реальных статистических и административных сведений о доходах граждан. И эти цифры значительно выше предыдущих.

Так, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в четвертом квартале составили сразу 230 636 тенге в месяц. При этом данный показатель на 13,3% выше того, что фиксировался в 2023 году. Реальный рост, то есть с учетом инфляции в стране, составил 4,4%.

В региональном разрезе самые высокие доходы зафиксированы в Алматы – 387 304 тенге. На втором месте расположилась Атырауская область – 339 821 тенге, а Астана оказалась на третьем – 331 276 тенге.

В Шымкенте среднедушевые доходы составили 150 369 тенге, а Туркестанская область отличилась самым низким показателем – 118 441 тенге в месяц.

Среднедушевые доходы населения Казахстана
Регион Сумма Рост за год
Номинальный Реальный
Казахстан ₸230 636 13,3% 4,4%
Абай ₸192 973 11,4% 2,1%
Акмолинская ₸203 825 9,7% 0,8%
Актюбинская ₸205 010 14,8% 5,7%
Алматинская ₸156 522 14,3% 7,5%
Атырауская ₸339 821 7,8% -0,6%
Западно-Казахстанская ₸203 290 11,7% 2,5%
Жамбылская ₸151 958 8,7% 1,9%
Жетісу ₸150 603 11,9% 3,3%
Карагандинская ₸247 768 11,1% 1,8%
Костанайская ₸217 438 10,6% 2,8%
Кызылординская ₸158 881 10,3% 1,9%
Мангистауская ₸264 644 -6,4% -14,4%
Павлодарская ₸242 494 14,7% 6,2%
Северо-Казахстанская ₸214 506 10,8% 1,5%
Туркестанская ₸118 441 8,3% 0,7%
Ұлытау ₸320 045 8,9% 1,6%
Восточно-Казахстанская ₸254 423 12,4% 3,2%
Астана ₸331 276 11% 0,5%
Алматы ₸387 304 22,2% 11,9%
Шымкент ₸150 369 21,4% 13%
По данным Бюро национальной статистики
Важно учесть, что при расчете данного показателя были учтены разные виды доходов: зарплаты (от наемной и самостоятельной занятости, а также с досчетом на сокрытие доходов), пособия, пенсии и даже алименты. Общая сумма, которая получилась, в итоге делится между всем населением страны, даже теми, кто не работает.

Между тем, ранее стало известно, что больше половины расходов казахстанцев приходится непосредственно на продовольственные товары. О том, в каком регионе тратят на еду больше всего средств, можно узнать в нашей статье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232180-na-kakie-dohody-zhivut-kazahstancy-rasskazali-analitiki/