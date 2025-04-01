На какие доходы живут казахстанцы, рассказали аналитики

Среднедушевые доходы населения в Казахстане по оценкам аналитиков в четвертом квартале 2024 года составили 230 636 тенге в месяц. На сколько они выросли за год, выяснили журналисты NUR.KZ.
Помимо средней номинальной зарплаты, которая по последним данным превысила 420 тыс. тенге, в Казахстане также существует такой показатель как "Среднедушевые денежные доходы населения".
Ранее мы уже рассказывали о том, что по итогам 4 квартала 2024 года доходы на душу населения составили 342 896 тенге в квартал (114 299 тенге в месяц), а расходы – 309 257 тенге в квартал (103 086 тенге в месяц).
Однако этот показатель был рассчитан на основе данных выборочного опроса казахстанских семей, что могло повлиять на объективность оценки благосостояния.
Теперь же Бюро национальной статистики опубликовало новые данные о среднедушевых доходах, которые были получены на основе реальных статистических и административных сведений о доходах граждан. И эти цифры значительно выше предыдущих.
Так, среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в четвертом квартале составили сразу 230 636 тенге в месяц. При этом данный показатель на 13,3% выше того, что фиксировался в 2023 году. Реальный рост, то есть с учетом инфляции в стране, составил 4,4%.
В региональном разрезе самые высокие доходы зафиксированы в Алматы – 387 304 тенге. На втором месте расположилась Атырауская область – 339 821 тенге, а Астана оказалась на третьем – 331 276 тенге.
В Шымкенте среднедушевые доходы составили 150 369 тенге, а Туркестанская область отличилась самым низким показателем – 118 441 тенге в месяц.
|Среднедушевые доходы населения Казахстана
|Регион
|Сумма
|Рост за год
|Номинальный
|Реальный
|Казахстан
|₸230 636
|13,3%
|4,4%
|Абай
|₸192 973
|11,4%
|2,1%
|Акмолинская
|₸203 825
|9,7%
|0,8%
|Актюбинская
|₸205 010
|14,8%
|5,7%
|Алматинская
|₸156 522
|14,3%
|7,5%
|Атырауская
|₸339 821
|7,8%
|-0,6%
|Западно-Казахстанская
|₸203 290
|11,7%
|2,5%
|Жамбылская
|₸151 958
|8,7%
|1,9%
|Жетісу
|₸150 603
|11,9%
|3,3%
|Карагандинская
|₸247 768
|11,1%
|1,8%
|Костанайская
|₸217 438
|10,6%
|2,8%
|Кызылординская
|₸158 881
|10,3%
|1,9%
|Мангистауская
|₸264 644
|-6,4%
|-14,4%
|Павлодарская
|₸242 494
|14,7%
|6,2%
|Северо-Казахстанская
|₸214 506
|10,8%
|1,5%
|Туркестанская
|₸118 441
|8,3%
|0,7%
|Ұлытау
|₸320 045
|8,9%
|1,6%
|Восточно-Казахстанская
|₸254 423
|12,4%
|3,2%
|Астана
|₸331 276
|11%
|0,5%
|Алматы
|₸387 304
|22,2%
|11,9%
|Шымкент
|₸150 369
|21,4%
|13%
|По данным Бюро национальной статистики
Важно учесть, что при расчете данного показателя были учтены разные виды доходов: зарплаты (от наемной и самостоятельной занятости, а также с досчетом на сокрытие доходов), пособия, пенсии и даже алименты. Общая сумма, которая получилась, в итоге делится между всем населением страны, даже теми, кто не работает.
Между тем, ранее стало известно, что больше половины расходов казахстанцев приходится непосредственно на продовольственные товары. О том, в каком регионе тратят на еду больше всего средств, можно узнать в нашей статье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2232180-na-kakie-dohody-zhivut-kazahstancy-rasskazali-analitiki/