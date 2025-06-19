Расходы казахстанцев растут: на что уходят деньги

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Расходы казахстанцев растут: на что уходят деньги

      Опубликовано:

      Деньги в тарелке.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В 1 квартале 2025 года среднедушевые расходы казахстанцев составили 312 710 тенге – на 10,4% больше, чем было в прошлом году. Больше половины суммы уходит на еду. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы казахстанцев по итогам 1 квартала 2025 года достигли 350 382 тенге в среднем на душу населения, то есть по 116 794 тенге в месяц.

      Это на 2,18% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,1% больше, чем было год назад.

      Структура доходов выглядит так:

      • доход от трудовой деятельности – 262 292 тенге в среднем за три месяца;
      • пенсии, пособия, адресная и жилищная помощь – 77 087 тенге;
      • помощь родственников и алименты – 7 019 тенге;
      • доход от собственности и прочие денежные поступления – 3 984 тенге.
      Денежные доходы населения Республики Казахстан
      (1 квартал 2025 года)
      Доход от трудовой деятельности ₸262 292
      Социальные трансферты ₸77 087
      Помощь родственников, алименты и прочее ₸7 019
      Доход от собственности и прочие денежные поступления ₸3 984
      Всего ₸350 382
      По данным Бюро национальной статистики

      Денежный доход, израсходованный на потребление, составил 312 710 тенге в среднем на душу населения. То есть это сумма расходов в 1 квартале (104 237 тенге в месяц), которая на 5,67% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,4% больше, чем было год назад.

      Больше половины средств (50,6%) жители Казахстана тратили на продовольственные товары – 158 648 тенге в среднем за три месяца. На непродовольственные товары пришлось 63 650 тенге (20,4%), а на оплату услуг – 61 167 тенге (19,6%). Все это считается потребительскими расходами, которые заняли 90,6% всех расходов граждан.

      На алименты и помощь родственникам пришлось 6 025 тенге (1,9%) в среднем на душу населения, на налоги и обязательные платежи – 785 тенге (0,3%), а на кредиты и долги – 22 435 тенге (7,2%) в среднем за три месяца.

      Денежные расходы населения Республики Казахстан
      (1 квартал 2025 года)
      Потребительские расходы ₸283 465
      Помощь родственникам, алименты и прочее ₸6 025
      Налоги и обязательные платежи ₸785
      Кредиты и долги ₸22 435
      Всего ₸312 710
      По данным Бюро национальной статистики

      Отметим, что указанные суммы могут показаться нереалистичными, причина кроется в способе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны. В учет идут и дети, и пенсионеры, и безработные – в общем все, даже если их напрямую не касается какая-то статья расхода или дохода.

      В целом же эти данные представляют довольно четкую общую ситуацию с доходами и расходами населения страны. Например, казахстанцы по-прежнему тратят большую часть денег на продовольственные товары. Показатель свыше 50% наблюдается, как правило, только в бедных странах Азии и Африки – в развитых странах он не превышает 15%.

      Ранее эксперты сравнили медианные доходы граждан разных стран. В рейтинге Казахстан уступил многим членам Содружества Независимых Государств.

      Также ранее стало известно, что реальные зарплаты граждан растут медленнее, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.