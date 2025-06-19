Расходы казахстанцев растут: на что уходят деньги
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В 1 квартале 2025 года среднедушевые расходы казахстанцев составили 312 710 тенге – на 10,4% больше, чем было в прошлом году. Больше половины суммы уходит на еду. Подробности читайте на NUR.KZ.
Согласно данным Бюро национальной статистики, денежные доходы казахстанцев по итогам 1 квартала 2025 года достигли 350 382 тенге в среднем на душу населения, то есть по 116 794 тенге в месяц.
Это на 2,18% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,1% больше, чем было год назад.
Структура доходов выглядит так:
- доход от трудовой деятельности – 262 292 тенге в среднем за три месяца;
- пенсии, пособия, адресная и жилищная помощь – 77 087 тенге;
- помощь родственников и алименты – 7 019 тенге;
- доход от собственности и прочие денежные поступления – 3 984 тенге.
|Денежные доходы населения Республики Казахстан
(1 квартал 2025 года)
|Доход от трудовой деятельности
|₸262 292
|Социальные трансферты
|₸77 087
|Помощь родственников, алименты и прочее
|₸7 019
|Доход от собственности и прочие денежные поступления
|₸3 984
|Всего
|₸350 382
|По данным Бюро национальной статистики
Денежный доход, израсходованный на потребление, составил 312 710 тенге в среднем на душу населения. То есть это сумма расходов в 1 квартале (104 237 тенге в месяц), которая на 5,67% больше, чем было в 4 квартале 2024 года и сразу на 10,4% больше, чем было год назад.
Больше половины средств (50,6%) жители Казахстана тратили на продовольственные товары – 158 648 тенге в среднем за три месяца. На непродовольственные товары пришлось 63 650 тенге (20,4%), а на оплату услуг – 61 167 тенге (19,6%). Все это считается потребительскими расходами, которые заняли 90,6% всех расходов граждан.
На алименты и помощь родственникам пришлось 6 025 тенге (1,9%) в среднем на душу населения, на налоги и обязательные платежи – 785 тенге (0,3%), а на кредиты и долги – 22 435 тенге (7,2%) в среднем за три месяца.
|Денежные расходы населения Республики Казахстан
(1 квартал 2025 года)
|Потребительские расходы
|₸283 465
|Помощь родственникам, алименты и прочее
|₸6 025
|Налоги и обязательные платежи
|₸785
|Кредиты и долги
|₸22 435
|Всего
|₸312 710
|По данным Бюро национальной статистики
Отметим, что указанные суммы могут показаться нереалистичными, причина кроется в способе подсчета: аналитики берут все доходы и расходы, указанные по результатам опросов домохозяйств, и делят их на все население страны. В учет идут и дети, и пенсионеры, и безработные – в общем все, даже если их напрямую не касается какая-то статья расхода или дохода.
В целом же эти данные представляют довольно четкую общую ситуацию с доходами и расходами населения страны. Например, казахстанцы по-прежнему тратят большую часть денег на продовольственные товары. Показатель свыше 50% наблюдается, как правило, только в бедных странах Азии и Африки – в развитых странах он не превышает 15%.
Ранее эксперты сравнили медианные доходы граждан разных стран. В рейтинге Казахстан уступил многим членам Содружества Независимых Государств.
Также ранее стало известно, что реальные зарплаты граждан растут медленнее, чем в других странах-участницах Евразийского экономического союза.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2257074-rashody-kazahstancev-rastut-na-chto-uhodyat-dengi/
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