Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

      Опубликовано:

      Продукты и деньги.
      Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июне обновилась минимальная сумма для жизни в Казахстане. За месяц она выросла сразу на 5,6%, до 58 655 тенге на человека. С чем связан резкий рост, узнали журналисты NUR.KZ.

      В Казахстане существует такой показатель, как региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ). Он показывает сумму, которая необходима одному жителю страны на то, чтобы обеспечить себя минимальным "набором для выживания" на месяц.

      Если в мае ПМ был равен 55 561 тенге, то уже в июне, согласно данным Бюро национальной статистики, он вырос сразу на 5,6%, до 58 655 тенге. На продовольственные товары предусмотрено 55% этой суммы (32 260 тенге), а на непродовольственные товары и услуги – 45% (26 395 тенге).

      Как правило, на величину прожиточного минимума влияет инфляция – растут цены на продукты и товары, увеличивается и минимальная сумма для жизни. Однако в июне резкий рост произошел в том числе и по другой причине.

      Дело в том, что аналитики скорректировали расчеты, вернув в рацион казахстанцев помидоры и огурцы – этого требует приказ Министерства Нацэкономики РК, где прописаны научно обоснованные нормы питания. Эти овощи исключаются в холодное время года, но летом вновь включаются в набор.

      Что касается отдельных регионов, то самый высокий ПМ в июне зафиксирован в Мангистауской области – 67 593 тенге на душу населения.

      Следом идут Восточно-Казахстанская область (63 559 тенге), Астана (63 087 тенге), Алматинская область (62 882 тенге) и Алматы (60 993 тенге).

      В Шымкенте прожиточный минимум равен 56 235 тенге, а самый низкий ПМ зафиксирован в Кызылординской области – 51 546 тенге.

      Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане
      (Июнь 2025 года)
      Казахстан ₸58 655
      Абай ₸59 623
      Акмолинская ₸59 598
      Актюбинская ₸53 372
      Алматинская ₸62 882
      Атырауская ₸54 367
      Западно-Казахстанская ₸53 763
      Жамбылская ₸54 762
      Жетісу ₸56 571
      Карагандинская ₸57 649
      Костанайская ₸55 532
      Кызылординская ₸51 546
      Мангистауская ₸67 593
      Павлодарская ₸56 307
      Северо-Казахстанская ₸59 277
      Туркестанская ₸53 828
      Ұлытау ₸59 873
      Восточно-Казахстанская ₸63 559
      Астана ₸63 087
      Алматы ₸60 993
      Шымкент ₸56 235
      По данным Бюро национальной статистики

      Важно понимать: прожиточный минимум – это не про комфортную жизнь. В реальности казахстанцы тратят на еду в несколько раз больше. Ранее мы подробно рассказывали об этом в материале о расходах населения.

      Также напомним, что ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

      При этом данный показатель не следует путать с другим прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.