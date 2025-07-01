Прожиточный минимум резко вырос в Казахстане

В июне обновилась минимальная сумма для жизни в Казахстане. За месяц она выросла сразу на 5,6%, до 58 655 тенге на человека. С чем связан резкий рост, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует такой показатель, как региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ). Он показывает сумму, которая необходима одному жителю страны на то, чтобы обеспечить себя минимальным "набором для выживания" на месяц.

Если в мае ПМ был равен 55 561 тенге, то уже в июне, согласно данным Бюро национальной статистики, он вырос сразу на 5,6%, до 58 655 тенге. На продовольственные товары предусмотрено 55% этой суммы (32 260 тенге), а на непродовольственные товары и услуги – 45% (26 395 тенге).

Как правило, на величину прожиточного минимума влияет инфляция – растут цены на продукты и товары, увеличивается и минимальная сумма для жизни. Однако в июне резкий рост произошел в том числе и по другой причине.

Дело в том, что аналитики скорректировали расчеты, вернув в рацион казахстанцев помидоры и огурцы – этого требует приказ Министерства Нацэкономики РК, где прописаны научно обоснованные нормы питания. Эти овощи исключаются в холодное время года, но летом вновь включаются в набор.

Что касается отдельных регионов, то самый высокий ПМ в июне зафиксирован в Мангистауской области – 67 593 тенге на душу населения.

Следом идут Восточно-Казахстанская область (63 559 тенге), Астана (63 087 тенге), Алматинская область (62 882 тенге) и Алматы (60 993 тенге).

В Шымкенте прожиточный минимум равен 56 235 тенге, а самый низкий ПМ зафиксирован в Кызылординской области – 51 546 тенге.

Прожиточный минимум на душу населения в Казахстане

(Июнь 2025 года) Казахстан ₸58 655 Абай ₸59 623 Акмолинская ₸59 598 Актюбинская ₸53 372 Алматинская ₸62 882 Атырауская ₸54 367 Западно-Казахстанская ₸53 763 Жамбылская ₸54 762 Жетісу ₸56 571 Карагандинская ₸57 649 Костанайская ₸55 532 Кызылординская ₸51 546 Мангистауская ₸67 593 Павлодарская ₸56 307 Северо-Казахстанская ₸59 277 Туркестанская ₸53 828 Ұлытау ₸59 873 Восточно-Казахстанская ₸63 559 Астана ₸63 087 Алматы ₸60 993 Шымкент ₸56 235 По данным Бюро национальной статистики

Важно понимать: прожиточный минимум – это не про комфортную жизнь. В реальности казахстанцы тратят на еду в несколько раз больше. Ранее мы подробно рассказывали об этом в материале о расходах населения.

Также напомним, что ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать "минимальную для жизни" сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране.

При этом данный показатель не следует путать с другим прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете" и используется для расчета базовых социальных выплат, например, пенсий и некоторых пособий. В 2025 году он равен 46 228 тенге.