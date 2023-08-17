Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан оказался в конце рейтинга стран по затратам населения на пропитание

Опубликовано:

Деньги лежат на каретке с яйцами
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рейтинге стран мира по затратам населения на продовольствие Казахстан оказался почти в самом конце. О том, сколько тратят на продукты питания граждане разных стран, рассказали аналитики Picodi.

Высокие темпы инфляции не прошли незаметно для граждан Казахстана, ведь вместе с ростом цен на товары и услуги растут и расходы населения. Напомним, по итогам июля инфляция в стране установилась на уровне 14%.

Между тем, согласно данным аналитиков, на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов казахстанцев на потребительские товары и услуги. С таким показателем Казахстан занял 99 позицию среди 105 стран.

Для сравнения: в Узбекистане доля расходов на еду и напитки составляет 46,5%, в Азербайджане – 43,6%, в Украине – 41,6%, а в России – 29%.

В тройку лидеров с самыми маленькими долями расходов, приходящихся на пропитание, вошли США (6,7% расходов), Сингапур (8,4%) и Великобритания (8,7%).

Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания оказался в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

49,4% всех расходов казхастанцев приходится на еду.
Сколько тратят жители разных стран на еду и напитки. Инфографика: picodi.com

Сколько тратят на еду граждане разных стран

По общей сумме затрат на еду и напитки среди стран Европы на первой строчке расположилась Швейцария, где в среднем на человека приходится 359 долларов в месяц (около 163 094 тенге по текущему курсу).

Также в тройке "лидеров" оказались Норвегия (341 доллар в месяц) и Дания (311 долларов), это примерно 154 916 и 141 287 тенге в месяц. Такие суммы в первую очередь объясняются высокими ценами. Впрочем, доли расходов жителей этих стран на еду и напитки все равно остаются невысокими (не более 13%).

В Казахстане на продукты питания приходится тратить примерно 213 долларов в среднем на одного человека в месяц, или 96 766 тенге.

Меньше всего тратят жители Беларуси и Молдовы – 98 и 97 долларов соответственно, или чуть больше 44 тысяч тенге.

Казахстанцы тратят в среднем 213 долларов в месяц на еду.
Сколько тратят жители разных стран на еду и напитки. Инфографика: picodi.com

Таким образом, можно отметить, что текущий рост цен на товары и услуги в Казахстане действительно мог заметно увеличить повседневные расходы жителей страны.

Впрочем, как считают аналитики, к концу года показатель инфляции может снизиться почти в два раза, что в конечном итоге приведет к снижению нагрузки на семейные бюджеты казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032784-kazahstan-okazalsya-v-kontse-reytinga-po-zatratam-naseleniya-na-propitanie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.