Казахстан оказался в конце рейтинга стран по затратам населения на пропитание

Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В рейтинге стран мира по затратам населения на продовольствие Казахстан оказался почти в самом конце. О том, сколько тратят на продукты питания граждане разных стран, рассказали аналитики Picodi.

Высокие темпы инфляции не прошли незаметно для граждан Казахстана, ведь вместе с ростом цен на товары и услуги растут и расходы населения. Напомним, по итогам июля инфляция в стране установилась на уровне 14%.

Между тем, согласно данным аналитиков, на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов казахстанцев на потребительские товары и услуги. С таким показателем Казахстан занял 99 позицию среди 105 стран.

Для сравнения: в Узбекистане доля расходов на еду и напитки составляет 46,5%, в Азербайджане – 43,6%, в Украине – 41,6%, а в России – 29%.

В тройку лидеров с самыми маленькими долями расходов, приходящихся на пропитание, вошли США (6,7% расходов), Сингапур (8,4%) и Великобритания (8,7%).

Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания оказался в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).

Сколько тратят жители разных стран на еду и напитки. Инфографика: picodi.com

Сколько тратят на еду граждане разных стран

По общей сумме затрат на еду и напитки среди стран Европы на первой строчке расположилась Швейцария, где в среднем на человека приходится 359 долларов в месяц (около 163 094 тенге по текущему курсу).

Также в тройке "лидеров" оказались Норвегия (341 доллар в месяц) и Дания (311 долларов), это примерно 154 916 и 141 287 тенге в месяц. Такие суммы в первую очередь объясняются высокими ценами. Впрочем, доли расходов жителей этих стран на еду и напитки все равно остаются невысокими (не более 13%).

В Казахстане на продукты питания приходится тратить примерно 213 долларов в среднем на одного человека в месяц, или 96 766 тенге.

Меньше всего тратят жители Беларуси и Молдовы – 98 и 97 долларов соответственно, или чуть больше 44 тысяч тенге.

Сколько тратят жители разных стран на еду и напитки. Инфографика: picodi.com

Таким образом, можно отметить, что текущий рост цен на товары и услуги в Казахстане действительно мог заметно увеличить повседневные расходы жителей страны.

Впрочем, как считают аналитики, к концу года показатель инфляции может снизиться почти в два раза, что в конечном итоге приведет к снижению нагрузки на семейные бюджеты казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032784-kazahstan-okazalsya-v-kontse-reytinga-po-zatratam-naseleniya-na-propitanie/