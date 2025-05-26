Казахстан вернул "лидерство" по росту цен среди стран ЕАЭС

К маю 2025 года инфляция в Казахстане достигла 10,7%. Это самый высокий показатель среди всех стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подробности о росте цен узнали журналисты NUR.KZ.
В прошлом году Казахстан неоднократно становился лидером по росту цен на товары и услуги в странах ЕАЭС. Позже динамика немного изменилась, и на первом месте по инфляции оказалась Россия.
Однако, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), к маю ситуация снова вернулась в "прежнее русло". Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля достигла 10,7%, что является самым высоким показателем в ЕАЭС.
В среднем во всех странах союза рост цен составил 9,9% за год. Россия, которая еще в апреле была на первом месте, теперь спустилась на второе, с показателем в 10,2%.
На третьем месте оказался Кыргызстан (7,1%), а далее идут Беларусь (6,5%) и Армения (3,2%).
Что сильнее всего подорожало в странах ЕАЭС
Казахстан стал лидером по сервисной инфляции: платные услуги за год подорожали на 15,7%, тогда как в среднем в ЕАЭС рост цен составил 12,4%. Аналогичная картина и с непродовольственными товарами, которые в Казахстане подорожали на 8,9%, а в среднем по союзу – лишь на 5,6%.
Исключением из общей картины стали лишь продукты питания. Здесь лидером стала Россия – плюс 12,7%, тогда как в Казахстане – только 8,5%. В среднем по ЕАЭС продовольственные товары подорожали на 11,7%.
Стоит отметить, что инфляция в Казахстане может также ускоряться из-за скачков на валютном рынке. Ранее эксперты предположили, что рост цен в стране может достигнуть 11,8% в ближайший год.
Подробности о том, что сильнее всего подорожало в Казахстане можно узнать здесь.
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Напомним, недавно стало известно насколько отличаются зарплаты и цены на товары и услуги в крупных городах и в сельских районах страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2248854-kazahstan-vernul-liderstvo-po-rostu-cen-sredi-stran-eaes/