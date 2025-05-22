Не только овощи: какие продукты дорожают в Казахстане

В Казахстане растут цены на картофель, морковь и лук. Однако дорожают не только овощи, но и другие важные продукты, например, молоко, кефир, соль и сахар. О том, как меняются цены, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, подорожали на 0,3%.

Особенно сильно подорожали некоторые овощи:

лук – на 4,2%, до 199 тенге в среднем за килограмм;

в среднем за килограмм; морковь – на 3,5%, до 210 тенге;

картофель – на 3,4%, до 269 тенге.

Важно понимать, что это указанные цены являются средними для всего Казахстана – ценник может сильно отличаться в зависимости от региона. При этом овощи дорожают уже не первую неделю.

Между тем, дорожают не только овощи, но некоторые другие продукты питания. Однако здесь наблюдается "умеренный" рост цен – в пределах 1%. Молоко и кефир подорожали на 0,8% за неделю, сахар и соль – на 0,7% и 0,4% соответственно, гречневая крупа подорожала на 0,3%, а сливочное масло и лопаточно-грудная часть говядины – по 0,2%.

Какие основные продукты подорожали за неделю

(20 мая 2025 года) Лук репчатый 4,2% Морковь 3,5% Картофель 3,4% Молоко (2,5%) 0,8% Кефир (2,5%) 0,8% Сахар-песок 0,7% Соль 0,4% Гречневая крупа 0,3% Сливочное масло 0,2% Говядина лопаточно-грудная часть 0,2% По данным Бюро национальной статистики

При этом куриные окорочка, подсолнечное масло, "социальный" хлеб и мука первого сорта в среднем за неделю не подорожали, а часть социально значимых продуктов, наоборот, за неделю немного подешевели:

рожки – на 0,1%, до 313 тенге за килограмм;

за килограмм; рис – на 0,3%, до 414 тенге;

творог – на 0,1%, до 2 227 тенге за килограмм;

за килограмм; белокочанная капуста – на 2,8%, до 219 тенге;

яйца – 0,3%, до 521 тенге за десяток.

Какие основные продукты подешевели за неделю

(20 мая 2025 года) Рожки -0,1% Творог -0,1% Рис -0,3% Яйца -0,3% Белокочанная капуста -2,8% По данным Бюро национальной статистики

Как изменились средние цены за год

Если говорить о годовом росте цен, то СЗПТ в среднем подорожали на 7,8%. Это немного ниже общей продовольственной инфляции в стране, которая по итогам апреля составила 8,5%.

Сильнее всего за год выросли цены на лук (на 86%), картофель (на 72,3%), капусту (на 43,1%) и подсолнечное масло (на 23%). При этом в цене почти не изменились яйца (плюс 1,1%) и сахар (плюс 1,3%), но заметно подорожала соль (плюс 19%).

За год стали дешевле: мука первого сорта (на 7,4%), рожки (на 2,7%), рис (на 15,8%) и гречневая крупа (на 17,3%).

Отметим, в Казахстане дорожают не только социально значимые продукты питания, но также другие товары и услуги. О том, что сильнее всего выросло в цене по итогам апреля, мы рассказывали здесь.

Также недавно аналитики рассказали о том, почему цены у казахстанских фермеров падают, а в магазинах растут.

А недавно стало известно, насколько отличаются зарплаты и цены на товары и услуги в крупных городах и в сельских районах страны.

Цены на социально значимые продовольственные товары

(20 мая 2025 года) Продукт Рост за год Цена Мука первого сорта -7,4% ₸221 Хлеб из муки первого сорта 5,1% ₸207 Рожки -2,7% ₸313 Рис -15,8% ₸414 Гречневая крупа -17,3% ₸205 Подсолнечное масло 23,0% ₸791 Сливочное масло 9,0% ₸4 553 Говядина лопаточно-грудная часть 13,1% ₸2 906 Куриные окорочка 4,5% ₸1 401 Молоко (2,5%) 3,1% ₸415 Кефир (2,5%) 4,2% ₸451 Творог 3,1% ₸2 227 Картофель 72,3% ₸269 Морковь 9,4% ₸210 Лук репчатый 86,0% ₸199 Белокочанная капуста 43,1% ₸219 Сахар-песок 1,3% ₸424 Яйца 1,1% ₸521 Соль 19,0% ₸79 По данным Бюро национальной статистики