Не только овощи: какие продукты дорожают в Казахстане

В Казахстане растут цены на картофель, морковь и лук. Однако дорожают не только овощи, но и другие важные продукты, например, молоко, кефир, соль и сахар. О том, как меняются цены, читайте на NUR.KZ.
В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, подорожали на 0,3%.
Особенно сильно подорожали некоторые овощи:
- лук – на 4,2%, до 199 тенге в среднем за килограмм;
- морковь – на 3,5%, до 210 тенге;
- картофель – на 3,4%, до 269 тенге.
Важно понимать, что это указанные цены являются средними для всего Казахстана – ценник может сильно отличаться в зависимости от региона. При этом овощи дорожают уже не первую неделю.
Между тем, дорожают не только овощи, но некоторые другие продукты питания. Однако здесь наблюдается "умеренный" рост цен – в пределах 1%. Молоко и кефир подорожали на 0,8% за неделю, сахар и соль – на 0,7% и 0,4% соответственно, гречневая крупа подорожала на 0,3%, а сливочное масло и лопаточно-грудная часть говядины – по 0,2%.
|Какие основные продукты подорожали за неделю
(20 мая 2025 года)
|Лук репчатый
|4,2%
|Морковь
|3,5%
|Картофель
|3,4%
|Молоко (2,5%)
|0,8%
|Кефир (2,5%)
|0,8%
|Сахар-песок
|0,7%
|Соль
|0,4%
|Гречневая крупа
|0,3%
|Сливочное масло
|0,2%
|Говядина лопаточно-грудная часть
|0,2%
|По данным Бюро национальной статистики
При этом куриные окорочка, подсолнечное масло, "социальный" хлеб и мука первого сорта в среднем за неделю не подорожали, а часть социально значимых продуктов, наоборот, за неделю немного подешевели:
- рожки – на 0,1%, до 313 тенге за килограмм;
- рис – на 0,3%, до 414 тенге;
- творог – на 0,1%, до 2 227 тенге за килограмм;
- белокочанная капуста – на 2,8%, до 219 тенге;
- яйца – 0,3%, до 521 тенге за десяток.
|Какие основные продукты подешевели за неделю
(20 мая 2025 года)
|Рожки
|-0,1%
|Творог
|-0,1%
|Рис
|-0,3%
|Яйца
|-0,3%
|Белокочанная капуста
|-2,8%
|По данным Бюро национальной статистики
Как изменились средние цены за год
Если говорить о годовом росте цен, то СЗПТ в среднем подорожали на 7,8%. Это немного ниже общей продовольственной инфляции в стране, которая по итогам апреля составила 8,5%.
Сильнее всего за год выросли цены на лук (на 86%), картофель (на 72,3%), капусту (на 43,1%) и подсолнечное масло (на 23%). При этом в цене почти не изменились яйца (плюс 1,1%) и сахар (плюс 1,3%), но заметно подорожала соль (плюс 19%).
За год стали дешевле: мука первого сорта (на 7,4%), рожки (на 2,7%), рис (на 15,8%) и гречневая крупа (на 17,3%).
Отметим, в Казахстане дорожают не только социально значимые продукты питания, но также другие товары и услуги. О том, что сильнее всего выросло в цене по итогам апреля, мы рассказывали здесь.
Также недавно аналитики рассказали о том, почему цены у казахстанских фермеров падают, а в магазинах растут.
А недавно стало известно, насколько отличаются зарплаты и цены на товары и услуги в крупных городах и в сельских районах страны.
|Цены на социально значимые продовольственные товары
(20 мая 2025 года)
|Продукт
|Рост за год
|Цена
|Мука первого сорта
|-7,4%
|₸221
|Хлеб из муки первого сорта
|5,1%
|₸207
|Рожки
|-2,7%
|₸313
|Рис
|-15,8%
|₸414
|Гречневая крупа
|-17,3%
|₸205
|Подсолнечное масло
|23,0%
|₸791
|Сливочное масло
|9,0%
|₸4 553
|Говядина лопаточно-грудная часть
|13,1%
|₸2 906
|Куриные окорочка
|4,5%
|₸1 401
|Молоко (2,5%)
|3,1%
|₸415
|Кефир (2,5%)
|4,2%
|₸451
|Творог
|3,1%
|₸2 227
|Картофель
|72,3%
|₸269
|Морковь
|9,4%
|₸210
|Лук репчатый
|86,0%
|₸199
|Белокочанная капуста
|43,1%
|₸219
|Сахар-песок
|1,3%
|₸424
|Яйца
|1,1%
|₸521
|Соль
|19,0%
|₸79
|По данным Бюро национальной статистики
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2247786-ne-tolko-ovoshchi-kakie-produkty-dorozhayut-v-kazahstane/