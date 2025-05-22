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Не только овощи: какие продукты дорожают в Казахстане

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Овощи и фрукты лежат на прилавке
Овощи и фрукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане растут цены на картофель, морковь и лук. Однако дорожают не только овощи, но и другие важные продукты, например, молоко, кефир, соль и сахар. О том, как меняются цены, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжают дорожать основные продукты питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, в среднем социально значимые продовольственные товары за последнюю неделю, то есть с 13 по 20 мая, подорожали на 0,3%.

Особенно сильно подорожали некоторые овощи:

  • лук – на 4,2%, до 199 тенге в среднем за килограмм;
  • морковь – на 3,5%, до 210 тенге;
  • картофель – на 3,4%, до 269 тенге.
Важно понимать, что это указанные цены являются средними для всего Казахстана – ценник может сильно отличаться в зависимости от региона. При этом овощи дорожают уже не первую неделю.

Между тем, дорожают не только овощи, но некоторые другие продукты питания. Однако здесь наблюдается "умеренный" рост цен – в пределах 1%. Молоко и кефир подорожали на 0,8% за неделю, сахар и соль – на 0,7% и 0,4% соответственно, гречневая крупа подорожала на 0,3%, а сливочное масло и лопаточно-грудная часть говядины – по 0,2%.

Какие основные продукты подорожали за неделю
(20 мая 2025 года)
Лук репчатый 4,2%
Морковь 3,5%
Картофель 3,4%
Молоко (2,5%) 0,8%
Кефир (2,5%) 0,8%
Сахар-песок 0,7%
Соль 0,4%
Гречневая крупа 0,3%
Сливочное масло 0,2%
Говядина лопаточно-грудная часть 0,2%
По данным Бюро национальной статистики

При этом куриные окорочка, подсолнечное масло, "социальный" хлеб и мука первого сорта в среднем за неделю не подорожали, а часть социально значимых продуктов, наоборот, за неделю немного подешевели:

  • рожки – на 0,1%, до 313 тенге за килограмм;
  • рис – на 0,3%, до 414 тенге;
  • творог – на 0,1%, до 2 227 тенге за килограмм;
  • белокочанная капуста – на 2,8%, до 219 тенге;
  • яйца – 0,3%, до 521 тенге за десяток.
Какие основные продукты подешевели за неделю
(20 мая 2025 года)
Рожки -0,1%
Творог -0,1%
Рис -0,3%
Яйца -0,3%
Белокочанная капуста -2,8%
По данным Бюро национальной статистики

Как изменились средние цены за год

Если говорить о годовом росте цен, то СЗПТ в среднем подорожали на 7,8%. Это немного ниже общей продовольственной инфляции в стране, которая по итогам апреля составила 8,5%.

Сильнее всего за год выросли цены на лук (на 86%), картофель (на 72,3%), капусту (на 43,1%) и подсолнечное масло (на 23%). При этом в цене почти не изменились яйца (плюс 1,1%) и сахар (плюс 1,3%), но заметно подорожала соль (плюс 19%).

За год стали дешевле: мука первого сорта (на 7,4%), рожки (на 2,7%), рис (на 15,8%) и гречневая крупа (на 17,3%).

Отметим, в Казахстане дорожают не только социально значимые продукты питания, но также другие товары и услуги. О том, что сильнее всего выросло в цене по итогам апреля, мы рассказывали здесь.

Также недавно аналитики рассказали о том, почему цены у казахстанских фермеров падают, а в магазинах растут.

А недавно стало известно, насколько отличаются зарплаты и цены на товары и услуги в крупных городах и в сельских районах страны.

Цены на социально значимые продовольственные товары
(20 мая 2025 года)
Продукт Рост за год Цена
Мука первого сорта -7,4% ₸221
Хлеб из муки первого сорта 5,1% ₸207
Рожки -2,7% ₸313
Рис -15,8% ₸414
Гречневая крупа -17,3% ₸205
Подсолнечное масло 23,0% ₸791
Сливочное масло 9,0% ₸4 553
Говядина лопаточно-грудная часть 13,1% ₸2 906
Куриные окорочка 4,5% ₸1 401
Молоко (2,5%) 3,1% ₸415
Кефир (2,5%) 4,2% ₸451
Творог 3,1% ₸2 227
Картофель 72,3% ₸269
Морковь 9,4% ₸210
Лук репчатый 86,0% ₸199
Белокочанная капуста 43,1% ₸219
Сахар-песок 1,3% ₸424
Яйца 1,1% ₸521
Соль 19,0% ₸79
По данным Бюро национальной статистики

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2247786-ne-tolko-ovoshchi-kakie-produkty-dorozhayut-v-kazahstane/