Что сильнее всего подорожало в Казахстане в апреле

Инфляция достигла 10,7% в Казахстане. Сильнее всего в апреле цены выросли на коммунальные услуги, а также на фрукты и овощи. Подробности о том, что дорожает в стране, читайте на NUR.KZ.

По итогам апреля годовая инфляция в Казахстане достигла 10,7%. Таким образом, уже второй месяц подряд в стране наблюдается двузначный рост цен. За месяц цены выросли на 1,2%.

Что подорожало за месяц

В месячной динамике, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), особенно сильно подорожали некоторые фрукты и овощи. Так, в апреле цены повысились на капусту (на 20,2%), свеклу (на 11,7%), репчатый лук (на 11,5%), морковь (на 9,2%), картофель и лимоны (по 7,1%).

Также в стране заметно подорожали оливковое масло (на 6,6%), виноград (на 6,5%), сладкий перец (на 5,9%), соленая сельдь (на 4%), баранина (на 3,3%), говядина (2,2%) и сахар (2,2%).

При этом снижение цен отмечено на огурцы (на 14,3%), помидоры (на 5%), овсяную крупу (на 4,3%), апельсины (на 2%), рис (на 0,4%) и яйца (на 0,3%).

Среди жилищных услуг за месяц выросли тарифы на вывоз мусора (на 4,5%). Отметились подорожанием также бани (на 5%), салоны красоты (на 2,6%) и заведения общественного питания (на 2%).

Цены на услуги интернет-связи и кинотеатров повысились на 4%, а санаториев – на 3,8%. Также подорожали услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 2,5% и стоматологических клиник – на 2,1%.

Повышение цен в апреле также было отмечено на золотые обручальные кольца (на 2,3%), одежду и обувь (на 1%), лекарства (на 0,5%) и дизельное топливо (на 1,1%).

Покупка продуктов. Иллюстративное фото: Minerva Studio/Getty Images

Что подорожало за год

Сильнее всего за год, по данным БНС, в Казахстане цены выросли на жилищные услуги – сразу на 15,8%. Так, тарифы на холодную воду увеличились на 89,1%, а на водоотведение – на 23,6%. Центральное отопление подорожало на 18,7%, а тарифы на вывоз мусора – на 16,2%.

Газ подорожал на 15%. При этом сжиженный – на 23,6%, а тот, что транспортируется по распределительным сетям – на 13,3%. Горячая вода – на 14,4%, электроэнергия – на 11,7%, содержание жилища – на 10,3%, а обслуживание и ремонт жилых помещений – на 6,3%.

Среди непродовольственных товаров можно отметить рост цен на одежду – плюс 10,5% за год. Обувь подорожала сильнее – плюс 12%, товары личного пользования – на 5,8%, а моющие средства – на 1,6%.

Бензин вырос в цене на 2,2%. Напомним, что ранее в Казахстане установили новые правила, которые определяют размер акциза для производителей и поставщиков бензина.

Среди продовольственных товаров особенно сильно выросли в цене фрукты и овощи – сразу на 15,2%. Масла и жиры подорожали на 14,2%, а безалкогольные напитки – на 10,2%.

Мясо и продукты из него в Казахстане стали дороже на 9,1%, а молочные продукты – на 6,2%. Хлебобулочные изделия и крупы выросли в цене на 3,1%. При этом подешевели сахар и яйца – на 0,7% и 5,6% соответственно.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве энергетики РК планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости. Повлияет ли это на рядовых граждан, можно узнать в нашем материале.