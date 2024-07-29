Казахстан больше не является лидером по росту цен в ЕАЭС

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 8,4%. Среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) показатель выше только у России. Подробности читайте на NUR.KZ.

Долгое время Казахстан был страной с самым высоким годовым ростом цен на товары и услуги в ЕАЭС. Данная ситуация, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), наблюдалась вплоть до июня текущего года: тогда в Казахстане установилась инфляция на уровне 8,5%, а в среднем по союзу – 7,9%.

А вот в июне инфляция в Казахстане опустилась до 8,4% за год. Несмотря на тот факт, что показатель все равно выше среднего по ЕАЭС (8,2%), он больше не является самым высоким.

Теперь лидером по годовому росту цен является Россия, где его темпы увеличились с 8,3% до 8,6%. Казахстан опустился на второе место, а следом расположились Беларусь – 5,8% и Кыргызстан – 4,5%. Армения отличилась самой низкой инфляцией – всего 0,8% за год.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Примечательно, что по сути Казахстан перестал быть лидером только по продовольственной инфляции – в июне цены на продукты питания, включая алкогольные напитки, здесь выросли лишь на 5,4% за год, тогда как в среднем по ЕАЭС прирост составил 8,7%.

Сильнее всего продовольственные товары подорожали в России – на 9,8%, следом идут Беларусь – 6,4% и Кыргызстан – 2,6%. В Армении наблюдается дефляция, то есть снижение цен на 0,2% за год.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь Казахстан делит лидерство с Кыргызстаном – в каждой из стран прирост цен на них составил 7,4%. Следом идут Россия – 7%, а также Беларусь – 4,5%. В Армении также наблюдается снижение цен – на 0,2%.

А вот в сфере платных услуг Казахстан остался бесспорным лидером по росту цен – плюс 13,8% за год против 9% в среднем по ЕАЭС. В России цены выросли на 8,8%, в Кыргызстане – на 6,9%, в Беларуси – на 6,6%, а в Армении – лишь на 2,7%.

Стоит отметить, что не последнюю роль в ускорении сервисной инфляции в Казахстане сыграло подорожание коммунальных услуг, где тарифы в среднем выросли сразу на 25,9%, что более чем в 7 раз выше общего показателя для ЕАЭС (3,6%). О том, почему дорожает "коммуналка", мы подробно рассказывали здесь.