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В какой стране ЕАЭС инфляция больше, чем в Казахстане

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Женщина смотрит в чек в магазине
Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Среди стран ЕАЭС Казахстан отличился самым высоким ростом цен на платные услуги и непродовольственные товары. Но по общему уровню инфляции лидером стала Россия. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 апреля инфляция в Казахстане достигла 10%. Особенно сильно за год подорожали непродовольственные товары и платные услуги – на 9,1% и 14,3% соответственно. Продовольственные товары стали дороже на 7,6%.

Согласно данным Евразийской экономической комиссии, инфляция в Казахстане является одной из самых высоких среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Для понимания: выше, чем в Казахстане, годовая инфляция пока фиксируется только в России – 10,3%. Что касается других стран, то здесь рост цен следующий:

  • Армения – 3,3%;
  • Беларусь – 5,9%;
  • Кыргызстан – 6,9%.
Инфляция в Казахстане и в странах ЕАЭС
Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

При этом Казахстан является безусловным лидером по росту цен на непродовольственные товары. Для понимания: в Беларуси они за год подорожали на 3,2%, в Кыргызстане – на 4,7%, в России – на 5,9%, а в Армении – вообще стали на 0,5% дешевле.

Аналогичная картина наблюдается и в сфере платных услуг: пока в Казахстане сервисная инфляция достигла рекордных 14,3%, в других странах ЕАЭС, не считая Россию с приростом в 12,9%, она не доходит даже до 10%:

  • Армения – 2,9%;
  • Кыргызстан – 6,3%;
  • Беларусь – 6,6%.

Исключением из общей картины стали только продукты питания. Здесь бесспорным лидером стала Россия с показателем 12,4%. Следом идет Кыргызстан с приростом 8,1%, и в середине оказался Казахстан с ростом цен на 8,1% за год. В Беларуси цены на продукты питания выросли на 7,5%, а в Армении – на 5,4%.

Годовая инфляция в ЕАЭС по итогам марта 2025 года составила 9,8%. Продукты питания подорожали на 11,4%, непродовольственные товары – на 6%, а сфера услуг – на 12,3%.

Инфляция в Казахстане и в странах ЕАЭС
Рост цен в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Напомним, что Россия обогнала Казахстан по уровню инфляции среди стран ЕАЭС еще летом прошлого года. И до сих пор удерживает позицию "лидера".

Также ранее стало известно, в каких регионах Казахстана инфляция выросла сильнее всего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2236959-v-kakoy-strane-eaes-inflyaciya-bolshe-chem-v-kazahstane/