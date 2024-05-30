Годовой рост цен в Казахстане оказался самым высоким в ЕАЭС

Месячная инфляция в ЕАЭС установилась на уровне 0,5%, а годовая – на 7,6%. Казахстан в обоих случаях обогнал эти показатели. О росте цен в Евразийском экономическом союзе, читайте в материале NUR.KZ.

Помимо Казахстана, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят еще четыре государства: Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Чтобы понимать общую картину, помимо инфляции в каждой отдельной стране, аналитики определяют и общий темп роста цен для всех стран-участниц союза.

Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), месячная инфляция по итогам апреля в ЕАЭС установилась на уровне 0,5%. Казахстан и Армения показали более высокий прирост – по 0,6% в каждой из стран. В России инфляция составила 0,5% за месяц, в Беларуси – 0,4%, а в Кыргызстане – лишь 0,2%.

Примечательно, что Казахстан и ранее показывал самые высокие темпы роста цен, тогда как для Армении эта ситуация стала исключением – в последние месяцы в стране фиксировалась дефляция, то есть снижение цен.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийский экономический союз

Впрочем, в годовом разрезе все "по-старому". Цены на товары и услуги в Армении по итогам апреля оказались на 0,7% ниже, чем годом ранее. А вот в Казахстане – сразу на 8,7% выше. Это самый высокий показатель среди всех стран ЕАЭС, где средний годовой рост цен составил 7,6%.

Недалеко от Казахстана расположилась Россия, где за год цены выросли на 7,8%, что тоже выше общего показателя. Далее идет Беларусь – плюс 5,6%, а замыкает список Кыргызстан – плюс 5,2%.

Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийский экономический союз

Высокая инфляция, но не цены

Впрочем, важно отметить, что несмотря на самый высокий рост цен, многие товары и услуги в Казахстане стоят значительно дешевле, чем в других странах ЕАЭС.

Так, например, десяток куриных яиц в стране в апреле в среднем стоил 560 тенге. Ниже цены только в Беларуси – 458 тенге, а в той же Армении они намного выше – 824 тенге в среднем.

Похожая ситуация и с картофелем. В Казахстане килограмм в среднем стоит около 140 тенге. В России чуть дороже – 148 тенге. В Кыргызстане – 160 тенге, а в Армении – вообще почти 347 тенге. Самый дешевый картофель продается в Беларуси – в среднем по 121 тенге за килограмм.

А вот репчатый лук, несмотря на тот факт, что в последнее время он сильно дорожает, в Казахстане действительно стоит дешевле, чем в любой из стран ЕАЭС – 89 тенге в среднем за килограмм.

Не стоит забывать и про автомобильное топливо. Несмотря на то, что за последний год цены на него сильно выросли, сейчас средняя стоимость АИ-92 и АИ-95 в Казахстане намного ниже, чем во всех соседних странах – 202 тенге и 252 тенге соответственно.

Таким образом, важно помнить, что высокий темп инфляции еще не значит, что в Казахстане все товары и услуги стали намного дороже, чем в других государствах-членах ЕАЭС.