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Слабый тенге и высокий рост цен прогнозируют казахстанские эксперты

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Деньги. Монеты и купюры
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По мнению экспертов, курс доллара в Казахстане может достигнуть 544 тенге. Также продолжит ускоряться и инфляция – до 11,8%. Чего еще можно ожидать от экономической ситуации, узнали журналисты NUR.KZ.

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже на 6 мая снизился до 514,5 тенге – это почти на 4 тенге меньше, чем было днем ранее. Однако данное укрепление может быть временным.

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), эксперты заметно ухудшили свои прогнозы и по курсу тенге, и по инфляции в стране.

Так, в ближайший месяц профессиональные участники финансового рынка ожидают рост курса доллара до 519,6 тенге. Возможно, что в течение последующих 12 месяцев он и вовсе вырастет до 543,9 тенге, и всему виной станет подешевевшая нефть.

Примечательно, что ухудшились прогнозы и по инфляции. По итогам апреля она составила 10,7%, однако это не предел – через 12 месяцев темпы роста цен могут достигнуть 11,8%.

Инфляционные ожидания, в свою очередь, привели к тому, что часть экспертов (31%) прогнозируют повышение базовой ставки Национальным банком РК до 16,75-17% 5 июня, тогда как другие 69% считают, что он просто оставит ее на уровне 16,5%.

Если Нацбанк не станет ужесточать денежно-кредитную политику в стране, то реальная ставка в экономике может продолжать сокращаться – с текущих 5,8% до 3,95%.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции, курса тенге, базовой ставки в Казахстане в мае 2025 года
Прогнозы экспертов. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Ко всему прочему, низкие цены на сырье, длительные жесткие финансовые условия и высокая вероятность стагнации у ключевых торговых партнеров может снизить темпы роста экономики. Ранее ожидалось, что рост внутреннего валового продукта (ВВП) через год составит 4,1%, теперь же эксперты снизили ожидания до 3,9%.

Впрочем, важно помнить, что все вышеуказанные данные – это лишь прогноз, и его главная цель – рассказать читателям о происходящих в стране экономических процессах. Поэтому данную информацию не стоит воспринимать как "истину в последней инстанции" и использовать в качестве руководства к инвестиционной деятельности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2242605-slabyy-tenge-i-vysokiy-rost-cen-prognoziruyut-kazahstanskie-eksperty/