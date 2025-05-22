Сельские зарплаты со столичными ценами: как отличается жизнь в городах и селах Казахстана

Уровень жизни в селах и городах Казахстана сильно отличается, например, по уровню зарплат. В сельских районах страны платят в среднем на 100 тыс. тенге меньше. Другие подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, средняя зарплата в Казахстане составила 423 133 тенге. Разумеется, не все граждане получают такую сумму – зависит от специальности, сектора экономики, уровня образования работника и даже от региона его проживания.

Так, например, в городах страны, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя номинальная зарплата по итогам 1 квартала 2025 года составила 447 651 тенге, тогда как для сельских районов этот показатель почти на 100 тыс. меньше – 350 367 тенге.

При этом, как отмечает портал Ranking.kz, на этом различия в уровне жизни не заканчиваются.

Аналитики сравнили Астану и небольшой городок Мамлютка, который находится на границе Казахстана. Первый – город экстенсивного развития, а второй – небольшой населенный пункт, где самым крупным предприятием является мукомольный комбинат.

В Астане средняя зарплата составляет 563,3 тыс. тенге. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем платят жителям Мамлютки – 253,8 тыс. тенге. При этом реальная зарплата астанчан за год выросла на 1,4%, тогда как у жителей небольшого городка – уменьшилась сразу на 4%.

Однако на зарплатах разница не заканчивается. Казалось бы, жизнь в Мамлютке должна быть гораздо дешевле, чем в Астане, однако по факту прожиточный минимум в небольшом городке почти такой же, как в столице – 53 тыс. тенге против 54 тыс. тенге.

На практике это означает, что зарплаты у жителей городка "сельские", а цены на товары и услуги – "столичные". И это подтверждается отчасти и данными аналитиков.

Например, если в Астане продается дорогое мясо, то в Мамлютке зафиксированы более высокие цены на картофель, хлеб, масло, рис, сахар и некоторые другие продукты. Общая сумма такого продовольственного набора в апреле 2025 года в Астане составила 13,8 тыс. тенге, тогда как в Мамлютке – 11,5 тыс. тенге.

Сравнение цен. Иллюстративное фото: ranking.kz

Есть и другие различия, и касаются они уровня благоустройства. Например, в Астане углем отапливается лишь 1,2% домов, тогда как в Мамлютке – 53,5%. Да и с дорогами в небольшом городке также есть проблемы – под нормативы попадают лишь 81% из них.

В целом примерно 30,7% семей в Северо-Казахстанской области моются в банях, а у 21,1% туалет находится на улице. Естественно, в Астане эти показатели близки к нулю.

Тут важно понимать, Мамлютка – лишь один из примеров, но ситуация в других малых городах и селах часто схожа.

Так, например, согласно прогнозам, уровень обеспеченности услугами и благами в крупных городах к 2029 году достигнет 96%, что близко "к идеалу", но в сельских районах показатель может составить лишь 70,5%.

Если говорить о населенных пунктах Северо-Казахстанской области, то здесь ситуация печальнее – прогнозный уровень составил лишь 67,5%, тогда как у Астаны – 100%.

Прогнозы экспертов. Инфографика: ranking.kz

Важно учесть, что реальные зарплаты за год упали не только у жителей Мамлютки, но также и у граждан, которые проживают в ряде других регионов страны. Подробнее о том, где они "просели" сильнее всего, можно прочитать здесь.

Стоит отметить, что государство активно поддерживает казахстанцев, которые планируют переезд в сельские районы. Например, некоторым специалистам готовы выдавать ипотеку под 0,01%, если они решат сменить место жительства.

Также ранее мы рассказывали о том, что для жителей регионов запустят специальную ипотеку, в рамках которой можно будет приобрести только строящееся жилье.