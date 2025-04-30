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Казахстанцы заплатят больше налогов, чем иностранцы, согласно новому Налоговому кодексу

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Монеты зажаты в руках
Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Новый Налоговый кодекс вносит изменения по ставкам налогов с дохода физлиц (ИПН). При этом доходы нерезидентов будут облагаться по меньшей ставке, чем у казахстанцев. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Согласно новому Налоговому кодексу Казахстана, вводится прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН) для резидентов и нерезидентов страны.
  • Для казахстанцев ставка ИПН составит 10% на доходы до 33,5 млн тенге в год и 15% при превышении этой суммы, в то время как нерезиденты будут платить 10% до дохода в 2,36 млрд тенге и 17% при его превышении.
  • Новая система налогообложения ставит казахстанцев в менее выгодное положение по сравнению с иностранцами, так как нерезиденты будут платить меньший процент налога на более широкий диапазон доходов.

Новость о том, что мажилис во втором чтении принял новый Налоговый кодекс, затрагивает не только вопросы изменения налога на добавленную стоимость (НДС), но и индивидуальный подоходный налог (ИПН).

Это такой налог, который удерживается с доходов физических лиц.

Согласно проекту кодекса, вводится прогрессивная шкала ИПН:

  • по заработной плате – налог составит 10% на доходы до 8 500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), а при превышении этой суммы он составит 15%;
  • по доходам физических лиц-нерезидентов – при доходах на сумму до 600 000 МРП (2,36 млрд тенге) ставка составит 10%, а если лимит будет превышен, то ИПН повысится до 17%.

"Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения", – отмечалось в сообщении мажилиса парламента.

Однако в итоге складывается ситуация, когда казахстанцы будут платить больше налогов, чем иностранцы.

Нерезиденты оказались в лучшем положении

Согласно опубликованным мажилисом данным, казахстанцы будут платить 15-процентный налог при доходах свыше 33,5 млн тенге (по ставке МРП на 2025 год). При этом иностранцы с такими доходами будут платить всего 10% ИПН.

И только если доходы нерезидентов превысят 600 000 МРП (2,36 млрд тенге), то их налог окажется больше – 17%.

В то же время следует отметить, что будет использоваться так называемая система "ступенчатого перехода". То есть повышенная ставка применяется к той сумме, которая превышает 33,5 млн тенге у казахстанцев.

Например, при доходе в 34 млн тенге ИПН в 10% удержат с 33,5 млн тенге, а ставкой в 15% будут облагаться уже 0,5 млн тенге, которые превышают лимит.

А нерезиденты будут платить 17% только с той суммы, которая превысит 600 000 МРП (2,36 млрд тенге). До этого порога их ставка ИПН составит всего 10%.

Для уточнения этих моментов редакция NUR.KZ отправила официальный запрос в Комитет государственных доходов РК.

Ранее в рамках проекта нового Налогового кодекса предлагалось освободить от налога пенсии в Казахстане.

Также напомним, что по действующим нормам наибольшие налоги платят работники с определенным уровнем зарплаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2240775-kazahstancy-zaplatyat-bolshe-nalogov-chem-inostrancy-soglasno-novomu-nalogovomu-kodeksu/