Сколько казахстанцев получают зарплату от 85 до 100 тыс. тенге, ответили в Минтруда

В Минтруда рассказали, что средняя зарплата по Казахстану превысила 400 тысяч тенге. Минимальный порог в 85 тысяч тенге зарабатывают 170 тысяч человек, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня, по данным Национального бюро статистики, средняя зарплата равна 403 тыс. тенге. Мы проводим мониторинг. По нашим данным около 100 тыс. тенге зарабатывают 160 тыс. человек. А в размере 85 тыс. тенге - 170 тыс. человек. Это зависит от уровня образованности и качества работы", - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.

Ранее мы писали, что самая высокая зарплата во втором квартале 2024 года была зафиксирована в сфере финансов и страхования - 878 739 тенге. Далее идет информация и связь (661 339 тенге), а следом - профессиональная, научная и техническая деятельность (549 673 тенге).

Самая низкая средняя зарплата была зафиксирована в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – 251 301 тенге.

По состоянию на февраль, средняя номинальная зарплата достигла почти 400 тыс. тенге. А ровно год назад - в августе 2023 года - данный показатель составил более 365 тысяч тенге.

Также недавно мы писали, на сколько средняя зарплата в Казахстане выше, чем в соседних странах.