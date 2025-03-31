Средняя зарплата с учетом всех работников выросла в Казахстане

Средняя номинальная зарплата с учетом малых предприятий за квартал выросла на 12,9%, а за год – на 13,6%. По итогам 4 квартала 2024 года ее размер достиг 421 322 тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя номинальная зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий выросла на 12,9% за квартал и на 13,6% за год, достигнув 421 322 тенге в 4 квартале 2024 года.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Атырауской области (593 653 тенге), а самая низкая – в Северо-Казахстанской области (296 436 тенге).

По секторам экономики лидируют финансы и страхование (890 573 тенге), а самые низкие зарплаты – в сфере услуг по проживанию и питанию (258 775 тенге).

Ранее мы сообщали о том, что по итогам 4 квартала прошлого года средняя зарплата в Казахстане достигла 434 982 тенге. Однако у этой суммы есть свои нюансы, которые влияют на объективность картины.

Например, при подсчете показателя не учитывались малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью. Аналитики взяли зарплаты лишь 3,8 млн работников, которым за три месяца выплатили около 4,9 трлн тенге – сотрудников остальных организаций статистика не учла.

Между тем Бюро национальной статистики выпустило новые данные, которые теперь включают и малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

В итоге в статистику вошли более 5,3 млн казахстанцев, которые на всех в четвертом квартале 2024 года заработали свыше 6,7 трлн тенге.

Средняя номинальная зарплата с их учетом стала немного меньше – 421 322 тенге. Впрочем, это все равно на 12,9% больше аналогичного показателя, который был кварталом ранее, и на 13,6% больше, чем год назад.

Где платили больше всего

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью, была зафиксирована в Атырауской области – 593 653 тенге. Следом идет область Ұлытау – 582 943 тенге, а на третьем месте расположилась Мангистауская область – 564 014 тенге.

Меньше всего в среднем платили жителям Северо-Казахстанской области – всего 296 436 тенге.

При этом Мангистауская область оказалась единственным регионом, в котором средняя зарплата за год уменьшилась, правда, лишь на 0,1%.

В Астане средняя зарплата составила 548 579 тенге, в Алматы – 533 365 тенге, а в Шымкенте – 303 924 тенге.

Примечательно, что данный показатель не сильно отличается от "обычной" средней зарплаты, которая не учитывает малые предприятия, например, для Алматы он уменьшился лишь на 1,07%, или на 5 760 тенге.

Заработная плата наемных работников в 4 квартале 2024 года в Казахстане

(с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) Регион Сумма Рост в %

за квартал Рост в %

за год Казахстан ₸421 322 12,9 13,6 Абай ₸339 590 8,3 13,1 Акмолинская ₸326 836 6,6 5,2 Актюбинская ₸361 570 10,0 10,9 Алматинская ₸339 102 14,1 11,3 Атырауская ₸593 653 2,5 6,6 Западно-Казахстанская ₸342 322 6,6 8,6 Жамбылская ₸301 756 11,4 10,3 Жетісу ₸298 349 11,6 10,0 Карагандинская ₸380 707 10,8 14,9 Костанайская ₸346 860 9,6 14,3 Кызылординская ₸334 679 6,0 6,4 Мангистауская ₸564 014 6,7 - 0,3 Павлодарская ₸374 309 12,8 9,3 Северо-Казахстанская ₸296 436 8,4 16,0 Туркестанская ₸297 580 13,6 9,6 Ұлытау ₸582 943 14,9 10,0 Восточно-Казахстанская ₸377 225 14,0 11,9 Астана ₸548 579 20,7 16,7 Алматы ₸533 365 19,0 23,1 Шымкент ₸303 924 7,6 17,2 По данным Бюро национальной статистики

Что касается отдельных секторов экономики, то самые высокие зарплаты фиксировались в сфере финансов и страхования – 890 573 тенге. Затем идет информация и связь – 809 564 тенге, а также сектор профессиональной, научной и технической деятельности – 614 101 тенге.

Отдельно стоит отметить промышленный сектор. Здесь в среднем зарабатывают 545 797 тенге, однако отдельные сферы отличаются более высокими зарплатами. Например, в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров платят в среднем 856 521 тенге в месяц.

При этом сектор "Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", который тоже входит в сферу промышленности, отличается небольшими зарплатами – всего 274 994 тенге в среднем.

Самые низкие средние зарплаты в четвертом квартале платили в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию – всего 258 775 тенге в месяц.

Заработная плата наемных работников в 4 квартале 2024 года в Казахстане

(с учетом малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью) Регион Сумма Рост в %

за квартал Рост в %

за год Всего ₸421 322 12,9 13,6 Сельское, лесное и рыбное хозяйство ₸270 082 4,5 24,3 Промышленность ₸545 797 9,9 14,9 Горнодобывающая промышленность

и разработка карьеров ₸856 521 6,4 13,4 Обрабатывающая промышленность ₸456 596 11,8 15,8 Снабжение электроэнергией ₸471 002 21,2 17,0 Водоснабжение; водоотведение;

деятельность по ликвидации загрязнений ₸274 994 6,4 19,5 Строительство ₸406 089 7,1 15,7 Оптовая и розничная торговля;

ремонт автомобилей и мотоциклов ₸414 943 18,1 18,1 Транспорт и складирование ₸532 752 10,5 18,6 Предоставление услуг

по проживанию и питанию ₸258 775 6,1 7,5 Информация и связь ₸809 564 23,0 39,4 Финансовая и страховая деятельность ₸890 573 16,0 17,7 Операции с недвижимым имуществом ₸287 798 9,5 20,2 Профессиональная, научная

и техническая деятельность ₸614 101 17,7 19,5 Деятельность в области административного

и вспомогательного обслуживания ₸322 420 7,2 7,8 Государственное управление и оборона;

обязательное социальное обеспечение ₸384 499 21,2 3,4 Образование ₸311 298 14,5 5,0 Здравоохранение

и социальное обслуживание населения ₸334 695 6,9 7,6 Искусство, развлечения и отдых ₸291 282 12,4 17,7 Предоставление прочих видов услуг ₸334 037 12,2 20,8 По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущая средняя зарплата, которая учитывает малый бизнес, хоть и заметно выросла за год, на деле почти весь прирост "съела" инфляция – реальный показатель вырос лишь на 4,7% за год.

Напомним, что Казахстан отличается самым низким ростом реальных зарплат среди стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Мы рассказывали и о том, как изменились зарплаты казахстанцев, если перевести их в доллары.

Ранее аналитики также сообщили, какой процент работодателей поднимал зарплаты в 2024 году, а сколько из них решили этого не делать.