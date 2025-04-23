Как изменятся цены на бензин в Казахстане из-за колебаний цен на нефть, ответил министр

На брифинге в правительстве министра энергетики Ерлана Аккенженова спросили, как колебания цен на нефть могут повлиять на стоимость бензина в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если посмотреть исторически, то колебания цен на нефть не влияли на установление цен внутри Казахстана. Такой корреляции с международным рынком у нас на сегодняшний день нет. Независимо от того, как меняется цена на нефть, и сколько раз в день она может колебаться, цены на бензин определяются внутренним спросом и предложением", - ответил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Он добавил, что на сегодняшний день в стране работают три крупных завода, которые обеспечивают потребности Казахстана в бензине и дизельном топливе, поэтому прямой зависимости цен (от международного рынка - прим. ред.) нет.

Добавим, ранее в конце февраля министр энергетики Алмасадам Саткалиев также прокомментировал вопрос о стоимости бензина в Казахстане. По его словам, в идеале цены должны сравняться с соседними странами.

Ранее в Минэнерго объяснили, что решение отменить предельные цены на ГСМ было обусловлено существующим ценовым разрывом с другими странами, из-за чего дешевое казахстанское топливо "перетекало" за границу, что приводило к его дефициту.

После отмены предельных цен резкого подорожания не случилось - некоторые автозаправочные станции (АЗС) только начали повышать цены, причем лишь на 2 тенге.

Впрочем, эксперты считают, что цены продолжат расти и в будущем. Дело в том, что с 1 февраля крупные оптовые поставщики горюче-смазочных материалов (ГСМ), как отмечает Казахстанская топливная ассоциация (КТА), повысили свои цены в среднем на 4 тенге за литр.

Отметим, что данное повышение в целом совпадает с первоначальными прогнозами Министерства энергетики РК, которое посчитало, что на первом этапе цены вырастут не более чем на 5 тенге.

Напомним, в Казахстане также поднимаются цены и на бензин марки АИ-95, который не подпадал под государственное регулирование.

Также ранее стало известно, что до повышения казахстанские цены на бензин можно было считать самыми низкими в Европе.