Средняя стоимость бензина АИ-95 резко выросла в Алматы

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 по итогам декабря после 14 месяцев "затишья" резко выросла в Алматы до 271 тенге. Сколько топливо теперь стоит на АЗС мегаполиса, узнали журналисты NUR.KZ.

В начале декабря 2024 года некоторые алматинские водители заметили резкое подорожание бензина марки АИ-95. В связи с этим мы зафиксировали стоимость топлива на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) мегаполиса.

Уже 10 декабря цены на 95-ый бензин в пяти разных сетях АЗС Алматы были выше его средней по городу стоимости, которая по итогам ноября составляла 261 тенге.

К слову, такой средний показатель сохранялся 14 месяцев подряд – с октября 2023 года. Но по итогам последнего месяца 2024 года все изменилось.

В результате заметного подорожания в начале декабря 2024 года средняя стоимость бензина АИ-95 в Алматы после продолжительного "затишья" резко выросла до 271 тенге. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

При этом после 10 декабря зафиксированные нами цены больше не менялись. На одной из АЗС сети Royal Petrol стоимость бензина марки АИ-95, по данным на 13 января 2025 года, составляет 270 тенге, Qazaq Oil – 271 тенге, "Газпромнефть" – 277 тенге, а Helios (Prime 95) – 278 тенге.

Стоимость бензина в Алматы 13 января 2025 года (тенге) АЗС АИ-95 АИ-98 Royal Petrol 270 340 Qazaq Oil 271 297 Газпромнефть 277 – Helios 278 307

В декабре по сравнению с ноябрем 2024 года в Алматы, согласно данным БНС, выросла средняя стоимость и бензина марки АИ-98 – с 303 до 312 тенге соответственно.

При этом резкий рост также, вероятно, был в начале месяца, так как с 10 декабря цены на обследованных нами АЗС не изменились. В сети Royal Petrol он по-прежнему стоит 340 тенге за литр, а Qazaq Oil – 297 тенге.

13 января мы также зафиксировали стоимость 98-го бензина на одной из заправок Helios. Он стоил здесь 307 тенге, что меньше среднего показателя по городу.

А вот регулируемая государством марка АИ-92 на всех автозаправочных станциях указанных сетей Алматы стоила предельные 205 тенге. Такая же цена является средней по городу с апреля 2023 года, когда была увеличена предельная стоимость 92-го бензина.

Цены на остальные марки не регулируются государством, поэтому казахстанцы, которые используют 95-ый и 98-ой бензин, периодически замечают скачки их стоимости.