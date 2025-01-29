Глава Минэнерго о росте стоимости бензина: Первое повышение составит не более 5 тенге

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве сообщил, какова будет стоимость бензина в Казахстане после отмены госрегулирования цен на ГСМ, передает корреспондент NUR.KZ.

"В целом мы ожидаем, что рынок будет регулировать ситуацию. Государство будет выступать ограничителем с целью недопущения роста цен на нефтепродукты. Это подразумевает процесс либерализации. У государства есть все необходимые механизмы. Как вы знаете, антимонопольное агентство может начать расследование, если та или иная сеть начнет получать высокий монопольный доход.

По нашим прогнозам, первое повышение составит не более 5 тенге. На этот индикатор мы ориентируем участников рынка. Далее - будем экстренно реагировать на каждый случай, если увидим, что цены растут слишком резко", - заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго подчеркнул, что повышение цен на ГСМ в стране неизбежно в условиях необходимости инвестиций в перерабатывающую и нефтедобывающую отрасли. Также одна из целей - пополнение бюджета Казахстана.

"В связи с этим, по совокупности, цены будут расти. Мы будем контролировать, чтобы это не было резко, в ущерб казахстанцам", - добавил Саткалиев.

У министра поинтересовались, как часто АЗС, по его мнению, могут повышать цены.

"Идеального сценария нет. АЗС будут исходить из своей собственной экономики. Стоимость любого нефтепродукта складывается из нескольких компонентов - стоимость нефти, переработки, транспортировки, складирования, затраты на АЗС. Возможно, АЗС будут допускать перекосы в тех или иных регионах, по которым будем принимать соответствующие меры", - резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Ранее мы уже писали, что предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане. В Минэнерго заявили, что цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане одни из самых низких в мире, что провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем.

При этом накануне президент Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, высказался о возможном повышении тарифов на комуслуги и нефтепродукты, поручив корректировать тарифную политику в стране.

"Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики.

Тарифы должны соответствовать рыночным условиям - иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды. Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать", - заявил вчера Касым-Жомарт Токаев.

После этого, на брифинге в правительстве, главу Минэнерго Алмасадама Саткалиева спросили, когда в Казахстане начнут расти цены на бензин и газ.

"По росту стоимости ГСМ уже решение принято. Будет также осуществляться поэтапный рост на сжиженный нефтяной газ. По товарному газу тоже есть определенные индикаторы, связанные с ростом цены.

По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост уже с февраля текущего года. На сжиженный газ - в ближайшее время, где-то с начала февраля. По товарному газу - летом текущего года мы ожидаем первое повышение цен для участников рынка", - сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

И уже сегодня, следом за выступлениями чиновников, стало известно, что в Казахстане отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.