На сколько бензин может подорожать в Казахстане, рассказали эксперты

АЗС в Казахстане начали повышать стоимость бензина и дизеля. Оптовые цены уже выросли в среднем на 4 тенге, а значит, ценники на заправках увеличатся еще больше. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В конце января в Казахстане официально отпустили цены на летнее дизельное топливо и бензин марки АИ-92 "в свободное плавание". Однако резкого подорожания не случилось – некоторые автозаправочные станции (АЗС) только начали повышать цены, причем лишь на 2 тенге.

Впрочем, эксперты считают, что цены продолжат расти и в будущем. Дело в том, что с 1 февраля крупные оптовые поставщики горюче-смазочных материалов (ГСМ), как отмечает Казахстанская топливная ассоциация (КТА), повысили свои цены в среднем на 4 тенге за литр.

Это означает, что автозаправочные станции уже закупают бензин по более высокой цене. В результате, по мнению экспертов КТА, в зависимости от количества оставшегося "старого" топлива на АЗС, к концу февраля розничная стоимость бензина марки АИ-92 и дизтоплива может увеличиться на 4 тенге за литр.

Отметим, что данное повышение в целом совпадает с первоначальными прогнозами Министерства энергетики РК, которое посчитало, что на первом этапе цены вырастут не более чем на 5 тенге.

Напомним, в Казахстане также поднимаются цены и на бензин марки АИ-95, который не подпадал под государственное регулирование.

Также ранее стало известно, что до повышения казахстанские цены на бензин можно было считать самыми низкими в Европе. Впрочем, это не значит, что они являлись доступными для населения.