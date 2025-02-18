На сколько бензин может подорожать в Казахстане, рассказали эксперты

АЗС в Казахстане начали повышать стоимость бензина и дизеля. Оптовые цены уже выросли в среднем на 4 тенге, а значит, ценники на заправках увеличатся еще больше. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
В конце января в Казахстане официально отпустили цены на летнее дизельное топливо и бензин марки АИ-92 "в свободное плавание". Однако резкого подорожания не случилось – некоторые автозаправочные станции (АЗС) только начали повышать цены, причем лишь на 2 тенге.
Впрочем, эксперты считают, что цены продолжат расти и в будущем. Дело в том, что с 1 февраля крупные оптовые поставщики горюче-смазочных материалов (ГСМ), как отмечает Казахстанская топливная ассоциация (КТА), повысили свои цены в среднем на 4 тенге за литр.
Это означает, что автозаправочные станции уже закупают бензин по более высокой цене. В результате, по мнению экспертов КТА, в зависимости от количества оставшегося "старого" топлива на АЗС, к концу февраля розничная стоимость бензина марки АИ-92 и дизтоплива может увеличиться на 4 тенге за литр.
Отметим, что данное повышение в целом совпадает с первоначальными прогнозами Министерства энергетики РК, которое посчитало, что на первом этапе цены вырастут не более чем на 5 тенге.
Напомним, в Казахстане также поднимаются цены и на бензин марки АИ-95, который не подпадал под государственное регулирование.
Также ранее стало известно, что до повышения казахстанские цены на бензин можно было считать самыми низкими в Европе. Впрочем, это не значит, что они являлись доступными для населения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2221565-na-skolko-benzin-mozhet-podorozhat-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/