Предельные цены на бензин и дизель хотят отменить в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана планирует признать утратившими силу ряд приказов, касающихся установления предельных цен на некоторые нефтепродукты. В частности, на бензин и дизель. Подробности читайте на NUR.KZ.

На некоторые нефтепродукты в Казахстане установлено государственное регулирование цен. В частности, это касается бензина марок АИ-80, АИ-92, АИ-93, а также летнего и межсезонного дизельного топлива.

Это означает, что государство устанавливает на их розничную реализацию предельные цены, которые автозаправочные станции страны (АЗС) не должны превышать.

Последний раз предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов для АЗС обновлялись в апреле 2023 года. С учетом налога на добавленную стоимость на данный момент они следующие:

бензин марки АИ-80: 89 тенге за литр;

за литр; бензин марки АИ-92 и АИ-93: 205 тенге за литр – для казахстанских автомобилистов, 245 тенге – для остальных;

за литр – для казахстанских автомобилистов, – для остальных; дизельное топливо (летнее, межсезонное): 295 тенге за литр – для казахстанских водителей, 315 тенге – для остальных.

То есть при предъявлении казахстанского водительского удостоверения предельная стоимость бензина АИ-92 и АИ-93, а также летнего и межсезонного дизельного топлива в объеме до 100 литров в сутки составляет 205 и 295 тенге за литр соответственно. А если дополнительно предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, то по такой предельной цене могут продать до 300 литров в сутки.

Но относительно дешевое топливо могут массово вывозить водители из в соседних стран. В том числе в связи с этим Министерство энергетики Республики Казахстан решило признать утратившими силу некоторые приказы о регулировании цен на нефтепродукты. Проект постановления об этом был опубликован на портале "Открытые НПА".

"На сегодняшний день цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами.

К примеру, в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в Российской Федерации – 288 тенге, в Кыргызстане – 385 тенге, в Узбекистане – 489 тенге. Дизельное топливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в Российской Федерации – 355 тенге, в Кыргызстане – 427 тенге, в Узбекистане – 528 тенге.

Таким образом, разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизельное топливо – от 20% до 79%. Это провоцирует дефицит, невозможность модернизации отрасли, вывоз топлива за границу посредством различных нелегальных схем", – сообщили в Минэнерго.

В связи с этим Министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций.

Ключевыми принципами данной политики является плавность и предсказуемость любых изменений. Для защиты интересов граждан продолжится оказание мер социальной поддержки, а сельхозпроизводители получат гарантированный доступ к дизельному топливу по прозрачным схемам и приемлемым ценам.

Публичное обсуждение проекта о признании утратившими силу некоторых приказов об установлении предельных розничных цен на нефтепродукты продлится до 22 января 2025 года.

Напомним, что в Казахстане при этом не регулируется стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98, то есть АЗС устанавливают цены по своему усмотрению. В связи с этим данное топливо периодически неожиданно дорожает.