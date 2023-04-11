Причины "вымывания" бензина и дизтоплива из Казахстана назвали аналитики

автозаправочная колонка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бензин и дизельное топливо в Казахстане стоят значительно дешевле, чем в соседних странах, что ведет к их "вымыванию" из страны. Насколько велика разница в ценах, рассказали аналитики Ranking.kz.

Жители Казахстана столкнулись с нехваткой дизельного топлива, несмотря на рост его производства. Так, 2022 год продемонстрировал рекорд: выпуск "дизеля" увеличился на 8,5%, до 5,4 млн тонн, а бензина – на 3,1%, до 5 млн тонн.

Аналитики напоминают, что заметный рост производства нефтепродуктов произошел после 2017-2018 годов, когда завершилась программа реконструкции и модернизации всех трех отечественных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

В результате выросло производство светлых нефтепродуктов: бензина – более чем в 2 раза, авиатоплива – в 3 раза, дизельного топлива – в 1,3 раза, что в свою очередь позволяет полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Производство ГСМ в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Но на практике Казахстан сталкивается с дефицитом топлива. И причина такой ситуации – существенный рост потребления. Только по итогам марта текущего года потребление дизельного топлива увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Произошло это, в частности, из-за роста транзитных перевозок, ведущего к тому, что отечественное топливо просто "вымывается" – вывозится из Казахстана в другие страны.

По последним имеющимся данным, объем транзитных перевозок грузов автотранспортом через Казахстан увеличился за год сразу на 31,5% (2021 год). Непрерывный и динамичный рост совпал с завершением модернизации отечественных НПЗ.

Объем транзитных перевозок через Казахстан. Инфографика: ranking.kz

С одной стороны, о том, что Казахстан становится ключевым транспортным хабом региона, можно говорить в позитивном ключе. С другой – грузовые фуры, приезжающие в Казахстан из-за рубежа, не только здесь заправляются, но и делают существенные запасы, вывозя максимум топлива, который удается забрать.

Причина этому – диспропорция цен. Цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане намного ниже, чем в большинстве стран, в том числе и соседних. Так, по данным аналитиков, 27 марта средняя стоимость бензина здесь составляла 0,469 доллара США (212,6 тенге) за литр.

Между тем в России он на 43,7% дороже (0,674 доллара, или 305,48 тенге), в Кыргызстане – на 47,5% (0,692 доллара, или 313,6 тенге), а с Узбекистаном разница составила более чем 2 раза (0,945 доллара, или 428,5 тенге).

Стоимость дизельного топлива в Казахстане в то же время составила 0,530 доллара. В России оно оказалось на 43% дороже, в Кыргызстане – на 61%, в Беларуси – на 81%, а в Узбекистане – на все 100%.

Цены на ГСМ в Казахстане и соседних странах. Инфографика: ranking.kz

Отметим, что помимо "вымывания" топлива "транзитниками", есть случаи намеренного экспорта бензина и дизтоплива из Казахстана за рубеж по «серой» контрабандной схеме.

Напомним, что в Казахстане действует запрет на вывоз топлива автомобильным транспортом. Но, несмотря на эти ограничения, фиксируются случаи незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Аналитики отмечают, что перепродажа казахстанского топлива в соседних странах, учитывая разницу в ценах, приносит контрабандистам очень серьезную прибыль.

У низких цен на ГСМ, которые искусственно сдерживают, они называют еще одну негативную сторону: ситуация не дает возможности нефтегазовому сектору привлекать инвестиции и развиваться, поэтому НПЗ страны работают по принципу самоокупаемости.

При этом решением вышеописанных проблем является сокращение диспропорции цен. Это должно снизить отток топлива из страны и предотвратить тотальный дефицит.

Вернувшись к ценам на нефтепродукты, напомним, что в Казахстане они одни из самых низких в мире. Так, страна входит в топ-10 стран с самым дешевым бензином и топ-15 с самым дешевым дизтопливом.

Со странами ближнего зарубежья, Европы и Америки разница может составлять несколько раз.

Рейтинг стран по ценам на ГСМ. Инфографика: ranking.kz

В целом, если рассматривать изменение цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане в исторической динамике, можно отметить, что рост происходил умеренными темпами по сравнению с другими социально значимыми продуктами и товарами.

Существенных скачков в секторе никогда не наблюдалось. Кроме того, установленная цена держится в пределах одного уровня достаточно долгое время, так как регулируется со стороны государства в лице уполномоченных органов.

Например, за 2018-2022 годы цены на дизельное топливо в Казахстане выросли на 29,2%, тогда как в других странах – более чем на 75%.

Динамика розничных цен на ГСМ. Инфографика: ranking.kz

Аналитики отдельно отмечают, что в долларовом эквиваленте цены на дизельное топливо в Казахстане за пять лет вообще практически не изменились. Аналогична и ситуация с ценами на бензин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016284-prichiny-vymyvaniya-benzina-i-diztopliva-iz-kazahstana-nazvali-analitiki/