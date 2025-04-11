При обострении кризиса в мире Казахстан воспользуется Нацфондом, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в случае обострения мирового кризиса Казахстан сможет использовать средства Нацфонда и золотовалютного резерва, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент на встрече с общественностью в Шымкенте отметил, что Казахстан располагает большими возможностями.

"Рост ВВП за январь-март составил 5,8%. Несомненно, это очень хороший показатель, особенно в столь непростые времена. Хочу отметить, что национальная экономика развивается в первую очередь за счет таких отраслей, как транспорт, строительство, промышленность и торговля. Это действительно значимое достижение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касательно ситуации, если произойдет обострение мирового кризиса, он заявил следующее:

"На случай обострения мирового кризиса мы сможем воспользоваться средствами Национального фонда и золотовалютными резервами. Уверен, в нынешних условиях отечественные предприниматели проявят исключительную активность и ответственность, потому что именно они способны, невзирая ни на какие сложности, самоотверженно трудиться.

Настало время сосредоточиться не на словах, а на конкретных действиях. Нам нужно сплотиться и работать с полной самоотдачей", - заявил Токаев.

Добавим, слова президента прозвучали в рамках его комментария по нестабильности на международных рынках и тарифных войнах среди ряда стран.

"Очевидно, что в мире происходит переход к политике жесткого тарифного противостояния. Речь идет не просто об очередной рецессии, а о возможном фундаментальном кризисе, затрагивающем основы мировой экономики с тяжелейшими последствиями для всей системы международных отношений", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран. На днях Дональд Трамп вновь повысил пошлины на товары из КНР - теперь до 145%.

Сегодня стало известно, что Пекин повысил пошлины до 125% на американские товары и далее больше не намерен реагировать на "тарифные игры" Штатов.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.