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Спрос на жилье третий месяц падает в Казахстане

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В марте в Казахстане совершили 27 739 сделок купли-продажи жилья. Это на 4,4% меньше, чем было в феврале. Спрос на недвижимость в стране падает третий месяц подряд. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цены на жилье в Казахстане стабильно растут. В марте первичный рынок показал прирост на 0,6% за месяц и 5,9% за год, а вторичный – на 1,4% и 6,7% соответственно.

На этом фоне спрос на жилую недвижимость также стабильно, но падает. В марте жители Казахстана совершили 27 739 сделок купли-продажи жилья – это на 4,4% меньше, чем было в феврале, и сразу на 10,28% меньше, чем было в январе.

Это третий месяц падения спроса – последний раз рост наблюдался в декабре 2024 года. Примечательно, что текущий показатель все равно сразу на 5,1% больше прошлогоднего.

Спрос на недвижимость в Казахстане в марте 2025 года
Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Чаще всего жители страны покупали квартиры – на них пришлось 21 842 сделки, тогда как по индивидуальным домам было зарегистрировано лишь 5 897. Население активно покупало 2-комнатные квартиры (8 211 сделок). Следом идут 1-комнатные (7 998) и 3-комнатные (4 551).

Больше всего сделок совершили жители Астаны – 5 652. За месяц падение составило 0,9%, однако текущий показатель сразу на 12,8% больше прошлогоднего.

Следом идет Алматы – 5 069 сделок. За месяц их число просело на 8,8%, а за год – на 2,4%. В Карагандинской области зарегистрировали 2 130 сделок купли-продажи, что на 9,1% меньше, чем было в феврале, но на 2,8% больше, чем было в марте 2024 года.

Область Ұлытау отметилась наименьшим количеством сделок – всего 357, что на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, но сразу на 66% больше, чем год назад.

В Шымкенте зарегистрировали 1 482 сделки по купле-продаже жилья: рост за месяц – 6%, а за год – 19,9%.

Спрос на недвижимость в Казахстане в марте 2025 года
Спрос на жилье в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что текущее падение может стать временным, ведь ряд льготных ипотечных программ, в том числе "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер", начали прием заявок именно в марте, а значит, что большая часть участников просто еще не успела пройти отбор и найти подходящее жилье.

Ранее мы рассказывали о новой ипотечной программе, которая действует в регионах Казахстана. Называется она "Орда Аймақ" – в рамках нее можно купить жилье на этапе строительства. О том, на каких условиях она выдается, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234685-spros-na-zhile-tretiy-mesyac-padaet-v-kazahstane/