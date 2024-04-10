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Продажи жилья продолжают падать в Казахстане

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Монеты на фоне домов.
Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спрос на жилье в Казахстане падает третий месяц подряд. В марте было совершено 26 389 сделок купли-продажи, что сразу на 13,6% меньше февральского показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

На текущий момент на казахстанском рынке жилой недвижимости можно отметить сразу два явления: снижение цен на первичном рынке (минус 0,4% за месяц) и их рост на вторичном рынке жилья (плюс 0,2% за месяц).

При этом уже третий месяц неизменным остается падающий спрос. Согласно данным Бюро национальной статистики, за март 2024 года жители страны совершили 26 389 сделок купли-продажи жилья: на квартиры пришлось 20 815, а на индивидуальное жилье – 5 574 сделки. В целом общая цифра уменьшилась сразу на 13,6% за месяц.

Напомним, в феврале месячное падение составило 3,7%, а в январе сразу 16,1%.

Стоит отметить, что падение продаж было зафиксировано во всех регионах страны. Сильнее всего просел рынок в Павлодарской области, где было продано 743 единицы жилья, что сразу на 29% меньше, чем было месяцем ранее.

Наименьшее снижение показала область Абай, где совершили 553 сделки, что лишь на 0,2% меньше, чем было в феврале.

В Алматы падение составило 19,3% (5 191 сделка), в Астане спрос упал на 14,8% (5 012 сделок), а в Шымкенте – на 14,2% (1 236 сделок). Меньше всего жилья было продано в области Ұлытау – всего 215 единиц, что сразу на 11,2% меньше февральского показателя.

Сделки купли-продажи жилья в марте 2024 года
Сделки купли-продажи в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Чаще всего жители Казахстана приобретали 1-комнатные квартиры – на них пришлось 8 067 сделок. Следом идут 2-комнатные – 7 709, а также 3-комнатные – 4 055 сделок. На квартиры с большим количеством комнат пришлось лишь 984 сделки.

Впрочем, даже с учетом того, что спрос падает уже третий месяц подряд, текущий показатель превышает прошлогодний сразу на 8,7%в марте 2023 года было продано лишь 24 273 единицы жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2082062-prodazhi-zhilya-prodolzhayut-padat-v-kazahstane/

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