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Продажи жилья резко выросли в Казахстане в конце прошлого года

Опубликовано:

Диалог между людьми
Макет дома. Иллюстративное фото: takasuu/Getty Images

В последний месяц 2024 года в Казахстане было куплено более 50 тыс. квартир и домов. Это максимальный показатель с апреля 2022 года. Подробнее о спросе на жилую недвижимость читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В декабре 2024 года в Казахстане было зарегистрировано рекордное количество сделок купли-продажи жилья - 50 046, что на 27% больше, чем в ноябре, и на 32,3% больше, чем годом ранее.
  • Наибольшим спросом пользовались 2-комнатные и 1-комнатные квартиры, а лидерами по количеству сделок стали Астана (9 911) и Алматы (8 845).
  • Несмотря на рост цен на жилье (первичное на 3%, вторичное на 4,2%), активность покупателей увеличилась, что может быть связано с увеличением изъятия пенсионных денег на улучшение жилищных условий.

За последний год жилье в Казахстане заметно подорожало. Первичное выросло в цене на 3%, а вторичное – на 4,2%. При этом в некоторых городах рост цен оказался в разы выше.

Тем не менее, согласно данным Бюро национальной статистики, цены не уменьшили активность казахстанцев на рынке жилья. В декабре 2024 года было зарегистрировано 50 046 сделок купли-продажи. Это сразу на 27% больше, чем было в ноябре, и на 32,3% – чем годом ранее.

Декабрьский показатель оказался максимальным за последние годы – более высокий спрос наблюдался только в апреле 2022 года (52 520 сделок).

Сделки купли-продажи жилья в Казахстане
Сделки купли-продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Казахстанцы чаще покупали квартиры – на них пришлось 39 558 сделок, тогда как на индивидуальное жилье – лишь 10 488.

Активнее всего покупались 2-комнатные и 1-комнатные квартиры – 14 980 и 14 543 сделок соответственно. На 3-комнатные квартиры пришлось 8 224 сделки, а на 4-комнатные – 1 618.

Чаще всего жилье приобретали в Астане (9 911 сделок) и Алматы (8 845 сделок). Далее идут Карагандинская (3 638) и Мангистауская (2 565) области. В Шымкенте было зарегистрировано 2 293 продажи.

Примечательно, что наибольший рост сделок за год был зафиксирован в Павлодарской области – плюс 72,4%. Для сравнения: в Алматы этот показатель составил 16,5%, в Астане – 38,5%, а в Шымкенте – 50,7%.

При этом Туркестанская область оказалась единственным регионом, где за год спрос на жилье упал – сразу на 13,9%.

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в декабре 2024 года
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, в декабре казахстанцы действительно стали активнее покупать жилье. Вполне возможно, что повышенный спрос на недвижимость в том числе связан с увеличением изъятия пенсионных денег на улучшение жилищных условий, которое аналитики зафиксировали в декабре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2209908-prodazhi-zhilya-rezko-vyrosli-v-kazahstane-v-konce-proshlogo-goda/

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