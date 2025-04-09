Жилье резко подорожало в Алматы

Вторичное жилье дорожает в Алматы. За месяц цены выросли на 3,7%, до 634 722 тенге в среднем за квадратный метр. У "первички" прирост составил 1,9%, до 601 170 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.
Цены на жилье в Казахстане стабильно растут с начала года. Март не стал исключением. Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц первичное жилье в стране подорожало на 0,6%, а вторичное – сразу на 1,4%.
Особенно отличился в марте Алматы. Мегаполис стал лидером по росту цен на перепродажу жилья – сразу 3,7% за месяц. Заметный прирост на вторичном рынке также показали Актобе и Павлодар с показателями 1,2% и 1,9% соответственно.
На первичном рынке в Алматы также был заметный рост цен – 1,9% за месяц. Однако лидерами стали Талдыкорган и Тараз – 3,2% и 3,1% соответственно.
Жилая недвижимость в новостройках Астаны за месяц в среднем никак не изменилась в цене, а "вторичка" показала прирост лишь на 0,5%. В Шымкенте новое жилье за месяц подешевело на 0,5%, а вторичное – подорожало на 0,7%.
Примечательно, что снижение цен, но только на вторичном рынке, также было зафиксировано в Усть-Каменогорске и в городе Қонаев– на 0,5% и 1,9%. При этом в большинстве городов цены не изменились.
|Месячное изменение цен на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
|Регион
|Первичное
|Вторичное
|Казахстан
|0,6%
|1,4%
|Астана
|0,0%
|0,5%
|Алматы
|1,9%
|3,7%
|Шымкент
|-0,5%
|0,7%
|Актау
|0,0%
|0,0%
|Актобе
|0,0%
|1,2%
|Атырау
|0,0%
|0,0%
|Жезказган
|0,0%
|0,0%
|Кокшетау
|0,0%
|0,0%
|Караганда
|0,0%
|0,0%
|Қонаев
|0,0%
|-1,9%
|Костанай
|0,0%
|0,8%
|Кызылорда
|0,0%
|0,0%
|Уральск
|0,0%
|0,0%
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|-0,5%
|Павлодар
|1,2%
|1,9%
|Петропавловск
|0,0%
|0,5%
|Семей
|0,0%
|0,3%
|Талдыкорган
|3,2%
|0,5%
|Тараз
|3,1%
|0,5%
|Туркестан
|0,0%
|0,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Как изменились цены за год
В годовом разрезе цены на первичном рынке жилья в Казахстане в среднем выросли на 5,9%. Особенно отличились Павлодар (18%), Кокшетау (15%), Талдыкорган (12,6%), Шымкент (10,9%) и Тараз (10,2%).
В Алматы и Астане цены выросли на 5,4% и 5,9% соответственно. Семей показал наименьший прирост – 1,4% за год.
На вторичном рынке цены за год выросли на 6,7%. Лидером стал Атырау – 15,8%. Также сильный рост зафиксирован в Павлодаре (12,9%), Актобе (12,7%), в городе Қонаев (11,1%), а также в Туркестане (на 10,6%) и Талдыкоргане (10,9%).
В Алматы цены на "вторичку" за год выросли на 7,2%, в Астане – на 8,4%, а в Шымкенте, наоборот, они снизились на 0,8%. Также снижение было зафиксировано в Караганде (на 1%) и в Усть-Каменогорске (на 4,4%).
|Годовое изменение цен на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
|Регион
|Первичное
|Вторичное
|Казахстан
|5,9%
|6,7%
|Астана
|5,4%
|8,4%
|Алматы
|5,9%
|7,2%
|Шымкент
|10,9%
|-0,8%
|Актау
|4,6%
|1,3%
|Актобе
|3,3%
|12,7%
|Атырау
|5,2%
|15,8%
|Жезказган
|7,2%
|1,5%
|Кокшетау
|15,0%
|9,8%
|Караганда
|3,3%
|-1,0%
|Қонаев
|6,2%
|11,1%
|Костанай
|3,9%
|3,0%
|Кызылорда
|3,4%
|1,3%
|Уральск
|2,9%
|1,0%
|Усть-Каменогорск
|1,2%
|-4,4%
|Павлодар
|18,0%
|12,9%
|Петропавловск
|2,6%
|6,9%
|Семей
|1,4%
|9,2%
|Талдыкорган
|12,6%
|10,9%
|Тараз
|10,2%
|5,9%
|Туркестан
|1,9%
|10,6%
|По данным Бюро национальной статистики
Сколько стоит жилье
Согласно данным аналитиков, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Астане и Алматы. Столица является лидером по ценам на вторичное жилье – 665 056 тенге в среднем за квадратный метр. На первичном показатель составил 582 047 тенге.
Алматы лидер по ценам на "первичку" – 601 170 тенге за "квадрат", а вот на вторичном показатель равен 634 722 тенге. В Шымкенте средние ценники составили 483 006 тенге и 426 940 тенге соответственно.
Самое дешевое первичное жилье продавалось в Уральске – 284 136 тенге в среднем за квадратный метр, а Кызылорда отличилась низкими ценами на вторичном рынке – 315 877 тенге.
|Средние цены на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
|Регион
|Первичное
|Вторичное
|Казахстан
|₸508 107
|₸539 328
|Астана
|₸582 047
|₸665 056
|Алматы
|₸601 170
|₸634 722
|Шымкент
|₸483 006
|₸426 940
|Актау
|₸428 747
|₸332 804
|Актобе
|₸288 203
|₸327 498
|Атырау
|₸506 825
|₸482 711
|Жезказган
|₸397 692
|₸361 050
|Кокшетау
|₸331 988
|₸326 651
|Караганда
|₸368 720
|₸385 623
|Қонаев
|₸407 014
|₸442 055
|Костанай
|₸404 437
|₸397 730
|Кызылорда
|₸346 698
|₸315 877
|Уральск
|₸284 136
|₸361 030
|Усть-Каменогорск
|₸392 089
|₸373 948
|Павлодар
|₸409 420
|₸403 922
|Петропавловск
|₸359 794
|₸389 090
|Семей
|₸453 834
|₸428 584
|Талдыкорган
|₸370 059
|₸374 478
|Тараз
|₸387 287
|₸335 279
|Туркестан
|₸338 637
|₸340 992
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается рынка арендного жилья в Казахстане, то за месяц цены здесь снизились на 1%, но за год выросли сразу на 11,6%. В среднем квартиры сдаются по 4 515 тенге за квадратный метр.
Впрочем, текущий рост цен нельзя назвать неожиданным. Напомним эксперты ранее предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться из-за возможной отмены льгот для застройщиков.
Также стоит отметить, что данные из статистики не всегда совпадают с теми суммами, которые обычно указывают казахстанцы в своих объявлениях о продажах. Последние заметно выше. О том за сколько обычно хотят продать квартиры жители страны, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234336-zhile-stremitelno-dorozhaet-v-almaty/