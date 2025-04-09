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Жилье резко подорожало в Алматы

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вторичное жилье дорожает в Алматы. За месяц цены выросли на 3,7%, до 634 722 тенге в среднем за квадратный метр. У "первички" прирост составил 1,9%, до 601 170 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цены на жилье в Казахстане стабильно растут с начала года. Март не стал исключением. Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц первичное жилье в стране подорожало на 0,6%, а вторичное – сразу на 1,4%.

Особенно отличился в марте Алматы. Мегаполис стал лидером по росту цен на перепродажу жилья – сразу 3,7% за месяц. Заметный прирост на вторичном рынке также показали Актобе и Павлодар с показателями 1,2% и 1,9% соответственно.

На первичном рынке в Алматы также был заметный рост цен – 1,9% за месяц. Однако лидерами стали Талдыкорган и Тараз – 3,2% и 3,1% соответственно.

Жилая недвижимость в новостройках Астаны за месяц в среднем никак не изменилась в цене, а "вторичка" показала прирост лишь на 0,5%. В Шымкенте новое жилье за месяц подешевело на 0,5%, а вторичное – подорожало на 0,7%.

Примечательно, что снижение цен, но только на вторичном рынке, также было зафиксировано в Усть-Каменогорске и в городе Қонаев– на 0,5% и 1,9%. При этом в большинстве городов цены не изменились.

Месячное изменение цен на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
Регион Первичное Вторичное
Казахстан 0,6% 1,4%
Астана 0,0% 0,5%
Алматы 1,9% 3,7%
Шымкент -0,5% 0,7%
Актау 0,0% 0,0%
Актобе 0,0% 1,2%
Атырау 0,0% 0,0%
Жезказган 0,0% 0,0%
Кокшетау 0,0% 0,0%
Караганда 0,0% 0,0%
Қонаев 0,0% -1,9%
Костанай 0,0% 0,8%
Кызылорда 0,0% 0,0%
Уральск 0,0% 0,0%
Усть-Каменогорск 0,0% -0,5%
Павлодар 1,2% 1,9%
Петропавловск 0,0% 0,5%
Семей 0,0% 0,3%
Талдыкорган 3,2% 0,5%
Тараз 3,1% 0,5%
Туркестан 0,0% 0,0%
По данным Бюро национальной статистики

Как изменились цены за год

В годовом разрезе цены на первичном рынке жилья в Казахстане в среднем выросли на 5,9%. Особенно отличились Павлодар (18%), Кокшетау (15%), Талдыкорган (12,6%), Шымкент (10,9%) и Тараз (10,2%).

В Алматы и Астане цены выросли на 5,4% и 5,9% соответственно. Семей показал наименьший прирост – 1,4% за год.

На вторичном рынке цены за год выросли на 6,7%. Лидером стал Атырау – 15,8%. Также сильный рост зафиксирован в Павлодаре (12,9%), Актобе (12,7%), в городе Қонаев (11,1%), а также в Туркестане (на 10,6%) и Талдыкоргане (10,9%).

В Алматы цены на "вторичку" за год выросли на 7,2%, в Астане – на 8,4%, а в Шымкенте, наоборот, они снизились на 0,8%. Также снижение было зафиксировано в Караганде (на 1%) и в Усть-Каменогорске (на 4,4%).

Годовое изменение цен на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
Регион Первичное Вторичное
Казахстан 5,9% 6,7%
Астана 5,4% 8,4%
Алматы 5,9% 7,2%
Шымкент 10,9% -0,8%
Актау 4,6% 1,3%
Актобе 3,3% 12,7%
Атырау 5,2% 15,8%
Жезказган 7,2% 1,5%
Кокшетау 15,0% 9,8%
Караганда 3,3% -1,0%
Қонаев 6,2% 11,1%
Костанай 3,9% 3,0%
Кызылорда 3,4% 1,3%
Уральск 2,9% 1,0%
Усть-Каменогорск 1,2% -4,4%
Павлодар 18,0% 12,9%
Петропавловск 2,6% 6,9%
Семей 1,4% 9,2%
Талдыкорган 12,6% 10,9%
Тараз 10,2% 5,9%
Туркестан 1,9% 10,6%
По данным Бюро национальной статистики

Сколько стоит жилье

Согласно данным аналитиков, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Астане и Алматы. Столица является лидером по ценам на вторичное жилье – 665 056 тенге в среднем за квадратный метр. На первичном показатель составил 582 047 тенге.

Алматы лидер по ценам на "первичку" – 601 170 тенге за "квадрат", а вот на вторичном показатель равен 634 722 тенге. В Шымкенте средние ценники составили 483 006 тенге и 426 940 тенге соответственно.

Самое дешевое первичное жилье продавалось в Уральске – 284 136 тенге в среднем за квадратный метр, а Кызылорда отличилась низкими ценами на вторичном рынке – 315 877 тенге.

Средние цены на жилье в Казахстане
(март 2025 года)
Регион Первичное Вторичное
Казахстан ₸508 107 ₸539 328
Астана ₸582 047 ₸665 056
Алматы ₸601 170 ₸634 722
Шымкент ₸483 006 ₸426 940
Актау ₸428 747 ₸332 804
Актобе ₸288 203 ₸327 498
Атырау ₸506 825 ₸482 711
Жезказган ₸397 692 ₸361 050
Кокшетау ₸331 988 ₸326 651
Караганда ₸368 720 ₸385 623
Қонаев ₸407 014 ₸442 055
Костанай ₸404 437 ₸397 730
Кызылорда ₸346 698 ₸315 877
Уральск ₸284 136 ₸361 030
Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸373 948
Павлодар ₸409 420 ₸403 922
Петропавловск ₸359 794 ₸389 090
Семей ₸453 834 ₸428 584
Талдыкорган ₸370 059 ₸374 478
Тараз ₸387 287 ₸335 279
Туркестан ₸338 637 ₸340 992
По данным Бюро национальной статистики

Что касается рынка арендного жилья в Казахстане, то за месяц цены здесь снизились на 1%, но за год выросли сразу на 11,6%. В среднем квартиры сдаются по 4 515 тенге за квадратный метр.

Впрочем, текущий рост цен нельзя назвать неожиданным. Напомним эксперты ранее предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться из-за возможной отмены льгот для застройщиков.

Также стоит отметить, что данные из статистики не всегда совпадают с теми суммами, которые обычно указывают казахстанцы в своих объявлениях о продажах. Последние заметно выше. О том за сколько обычно хотят продать квартиры жители страны, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234336-zhile-stremitelno-dorozhaet-v-almaty/