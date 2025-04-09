Жилье резко подорожало в Алматы

Вторичное жилье дорожает в Алматы. За месяц цены выросли на 3,7%, до 634 722 тенге в среднем за квадратный метр. У "первички" прирост составил 1,9%, до 601 170 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

Цены на жилье в Казахстане стабильно растут с начала года. Март не стал исключением. Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц первичное жилье в стране подорожало на 0,6%, а вторичное – сразу на 1,4%.

Особенно отличился в марте Алматы. Мегаполис стал лидером по росту цен на перепродажу жилья – сразу 3,7% за месяц. Заметный прирост на вторичном рынке также показали Актобе и Павлодар с показателями 1,2% и 1,9% соответственно.

На первичном рынке в Алматы также был заметный рост цен – 1,9% за месяц. Однако лидерами стали Талдыкорган и Тараз – 3,2% и 3,1% соответственно.

Жилая недвижимость в новостройках Астаны за месяц в среднем никак не изменилась в цене, а "вторичка" показала прирост лишь на 0,5%. В Шымкенте новое жилье за месяц подешевело на 0,5%, а вторичное – подорожало на 0,7%.

Примечательно, что снижение цен, но только на вторичном рынке, также было зафиксировано в Усть-Каменогорске и в городе Қонаев– на 0,5% и 1,9%. При этом в большинстве городов цены не изменились.

Месячное изменение цен на жилье в Казахстане

(март 2025 года) Регион Первичное Вторичное Казахстан 0,6% 1,4% Астана 0,0% 0,5% Алматы 1,9% 3,7% Шымкент -0,5% 0,7% Актау 0,0% 0,0% Актобе 0,0% 1,2% Атырау 0,0% 0,0% Жезказган 0,0% 0,0% Кокшетау 0,0% 0,0% Караганда 0,0% 0,0% Қонаев 0,0% -1,9% Костанай 0,0% 0,8% Кызылорда 0,0% 0,0% Уральск 0,0% 0,0% Усть-Каменогорск 0,0% -0,5% Павлодар 1,2% 1,9% Петропавловск 0,0% 0,5% Семей 0,0% 0,3% Талдыкорган 3,2% 0,5% Тараз 3,1% 0,5% Туркестан 0,0% 0,0% По данным Бюро национальной статистики

Как изменились цены за год

В годовом разрезе цены на первичном рынке жилья в Казахстане в среднем выросли на 5,9%. Особенно отличились Павлодар (18%), Кокшетау (15%), Талдыкорган (12,6%), Шымкент (10,9%) и Тараз (10,2%).

В Алматы и Астане цены выросли на 5,4% и 5,9% соответственно. Семей показал наименьший прирост – 1,4% за год.

На вторичном рынке цены за год выросли на 6,7%. Лидером стал Атырау – 15,8%. Также сильный рост зафиксирован в Павлодаре (12,9%), Актобе (12,7%), в городе Қонаев (11,1%), а также в Туркестане (на 10,6%) и Талдыкоргане (10,9%).

В Алматы цены на "вторичку" за год выросли на 7,2%, в Астане – на 8,4%, а в Шымкенте, наоборот, они снизились на 0,8%. Также снижение было зафиксировано в Караганде (на 1%) и в Усть-Каменогорске (на 4,4%).

Годовое изменение цен на жилье в Казахстане

(март 2025 года) Регион Первичное Вторичное Казахстан 5,9% 6,7% Астана 5,4% 8,4% Алматы 5,9% 7,2% Шымкент 10,9% -0,8% Актау 4,6% 1,3% Актобе 3,3% 12,7% Атырау 5,2% 15,8% Жезказган 7,2% 1,5% Кокшетау 15,0% 9,8% Караганда 3,3% -1,0% Қонаев 6,2% 11,1% Костанай 3,9% 3,0% Кызылорда 3,4% 1,3% Уральск 2,9% 1,0% Усть-Каменогорск 1,2% -4,4% Павлодар 18,0% 12,9% Петропавловск 2,6% 6,9% Семей 1,4% 9,2% Талдыкорган 12,6% 10,9% Тараз 10,2% 5,9% Туркестан 1,9% 10,6% По данным Бюро национальной статистики

Сколько стоит жилье

Согласно данным аналитиков, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Астане и Алматы. Столица является лидером по ценам на вторичное жилье – 665 056 тенге в среднем за квадратный метр. На первичном показатель составил 582 047 тенге.

Алматы лидер по ценам на "первичку" – 601 170 тенге за "квадрат", а вот на вторичном показатель равен 634 722 тенге. В Шымкенте средние ценники составили 483 006 тенге и 426 940 тенге соответственно.

Самое дешевое первичное жилье продавалось в Уральске – 284 136 тенге в среднем за квадратный метр, а Кызылорда отличилась низкими ценами на вторичном рынке – 315 877 тенге.

Средние цены на жилье в Казахстане

(март 2025 года) Регион Первичное Вторичное Казахстан ₸508 107 ₸539 328 Астана ₸582 047 ₸665 056 Алматы ₸601 170 ₸634 722 Шымкент ₸483 006 ₸426 940 Актау ₸428 747 ₸332 804 Актобе ₸288 203 ₸327 498 Атырау ₸506 825 ₸482 711 Жезказган ₸397 692 ₸361 050 Кокшетау ₸331 988 ₸326 651 Караганда ₸368 720 ₸385 623 Қонаев ₸407 014 ₸442 055 Костанай ₸404 437 ₸397 730 Кызылорда ₸346 698 ₸315 877 Уральск ₸284 136 ₸361 030 Усть-Каменогорск ₸392 089 ₸373 948 Павлодар ₸409 420 ₸403 922 Петропавловск ₸359 794 ₸389 090 Семей ₸453 834 ₸428 584 Талдыкорган ₸370 059 ₸374 478 Тараз ₸387 287 ₸335 279 Туркестан ₸338 637 ₸340 992 По данным Бюро национальной статистики

Что касается рынка арендного жилья в Казахстане, то за месяц цены здесь снизились на 1%, но за год выросли сразу на 11,6%. В среднем квартиры сдаются по 4 515 тенге за квадратный метр.

Впрочем, текущий рост цен нельзя назвать неожиданным. Напомним эксперты ранее предупреждали, что в 2025 году рост цен на жилье может продолжиться из-за возможной отмены льгот для застройщиков.

Также стоит отметить, что данные из статистики не всегда совпадают с теми суммами, которые обычно указывают казахстанцы в своих объявлениях о продажах. Последние заметно выше. О том за сколько обычно хотят продать квартиры жители страны, можно прочитать здесь.