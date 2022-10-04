Выгоден ли слабый тенге Казахстану, рассказал аналитик

Монеты и купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Курс доллара в Казахстане существенно вырос за последние несколько лет. При этом часто можно встретить мнение о том, что слабая национальная валюта может оказаться более выгодной, чем крепкая. О том, как это работает, читайте в материале NUR.KZ.

Текущий курс доллара указывает на то, что национальная валюта РК ослабла.

В результате на 3 октября 2022 года обменные пункты продают американскую валюту казахстанцам за 479,06 тенге, а покупают – по 474,9 тенге.

При этом обычно население воспринимает рост курса доллара к тенге как ухудшение экономики страны, а его снижение – как благоприятный фактор. Однако это может быть ложным представлением.

Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказал независимый аналитик и автор Telegram-канала Finance.kz Андрей Чеботарев.

Какой тенге выгоден Казахстану

Как отмечает аналитик, для бюджета страны текущий курс доллара оказался более выгодным, чем в мае-июне, когда его стоимость снизилась до 410 тенге.

Как выяснилось, причина кроется в формировании государственного бюджета, который составляется на основании определенных прогнозных цен на нефть и курс доллара. Например, казахстанский бюджет в апреле 2022 года был составлен по прогнозируемому курсу доллара на уровне 470 тенге.

Подсчет бюджета. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

"Следует помнить, что у нас дефицит бюджета: государство тратит больше денег, чем зарабатывает. А разницу недостающих средств оно берет из Нацфонда.

Там лежат в основном доллары, которые государство меняет на валютной бирже на тенге, чтобы пополнить бюджет", – сообщает собеседник NUR.KZ.

Соответственно, слишком крепкий курс национальной валюты, когда он опускается ниже расчетного показателя в 470 тенге за доллар, заставляет государство брать больше денег из Национального фонда, чтобы поменять их на тенге.

А если тенге будет на обозначенном уровне или слабее, то, соответственно, расходуется меньше денег из фонда.

"Другими словами, крепкий тенге приводит к большим тратам средств из Нацфонда, что убыточно для государства. Поэтому для бюджета страны слабый тенге является выгодным", – сообщает Андрей Чеботарев.

Аналитик указывает, что подобный подход также можно увидеть на примере Российской Федерации: там долгое время пытались ослабить курс рубля к доллару США, когда он резко окреп. Это делалось для сокращения расходования валютных запасов страны.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему евро стал дешевле доллара в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990060-vygoden-li-slabyy-tenge-kazahstanu-rasskazal-analitik/