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Зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в соседних странах

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Деньги в руках и на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Реальные зарплаты в Казахстане, то есть с учетом инфляции в стране, выросли лишь на 2,7% за год. Это ниже, чем в России, Кыргызстане и других странах ЕАЭС. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане к концу 2024 года превысила 400 тыс. тенге. Между тем, согласно данным Евразийской экономической комиссии, средний показатель за весь год составил 402 626 тенге – это сразу на 11,6% больше, чем было в январе-декабре 2023 года.

В других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зарплаты за год изменились следующим образом:

  • в Армении – 341 871 тенге (плюс 6,4%);
  • в Кыргызстане – 196 637 тенге (плюс 12,7%);
  • в России – 439 760 тенге (плюс 18,3%);
  • в Беларуси – 329 261 тенге (плюс 19,4%).
Средняя зарплата в странах ЕАЭС
Средняя зарплата в странах ЕАЭС. Источние: Евразийская экономическая комиссия
Однако важно понимать, что это лишь номинальный рост, который не учитывает инфляцию в стране.

Если же вычесть из роста зарплат инфляцию, то картина резко изменится. В частности, казахстанский показатель 11,6% "превратятся" в 2,7% – именно на столько выросли реальные зарплаты казахстанцев. Это самый низкий показатель в ЕАЭС.

В других странах союза реальные зарплаты выросли следующим образом:

  • в Армении – на 6,1%;
  • в Кыргызстане – на 7,3%;
  • в России – на 9,1%;
  • в Беларуси – на 13%.
Рост средних зарплат в странах ЕАЭС
Рост средних зарплат в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, можно отметить, что в Казахстане, хоть и зафиксирован высокий рост номинальной зарплаты, на деле же почти весь прирост "съедает" инфляция. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что она под конец года заметно ускорилась и продолжает увеличивать темпы.

Напомним, по итогам февраля месячная инфляция оказалась на максимальном уровне за последние два с половиной года, а годовая увеличилась с 8,9% до 9,4%.

Ранее мы также рассказывали о том, на сколько к 2025 году выросли зарплаты учителей в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2226249-zarplaty-v-kazahstane-rastut-medlennee-chem-v-sosednih-stranah/