Зарплаты в Казахстане растут медленнее, чем в соседних странах

Реальные зарплаты в Казахстане, то есть с учетом инфляции в стране, выросли лишь на 2,7% за год. Это ниже, чем в России, Кыргызстане и других странах ЕАЭС. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная зарплата в Казахстане к концу 2024 года превысила 400 тыс. тенге. Между тем, согласно данным Евразийской экономической комиссии, средний показатель за весь год составил 402 626 тенге – это сразу на 11,6% больше, чем было в январе-декабре 2023 года.

В других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зарплаты за год изменились следующим образом:

в Армении – 341 871 тенге (плюс 6,4%) ;

; в Кыргызстане – 196 637 тенге (плюс 12,7%) ;

; в России – 439 760 тенге (плюс 18,3%);

в Беларуси – 329 261 тенге (плюс 19,4%).

Средняя зарплата в странах ЕАЭС. Источние: Евразийская экономическая комиссия

Однако важно понимать, что это лишь номинальный рост, который не учитывает инфляцию в стране.

Если же вычесть из роста зарплат инфляцию, то картина резко изменится. В частности, казахстанский показатель 11,6% "превратятся" в 2,7% – именно на столько выросли реальные зарплаты казахстанцев. Это самый низкий показатель в ЕАЭС.

В других странах союза реальные зарплаты выросли следующим образом:

в Армении – на 6,1% ;

; в Кыргызстане – на 7,3% ;

; в России – на 9,1% ;

; в Беларуси – на 13%.

Рост средних зарплат в странах ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Таким образом, можно отметить, что в Казахстане, хоть и зафиксирован высокий рост номинальной зарплаты, на деле же почти весь прирост "съедает" инфляция. Не последнюю роль в этом играет тот факт, что она под конец года заметно ускорилась и продолжает увеличивать темпы.

Напомним, по итогам февраля месячная инфляция оказалась на максимальном уровне за последние два с половиной года, а годовая увеличилась с 8,9% до 9,4%.

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