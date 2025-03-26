Растут ли зарплаты вслед за инфляцией в Казахстане

За последний год около 20% работодателей не изменили зарплаты своим сотрудникам, а еще 10% – вообще снизили расходы на фонд оплаты труда. Какая доля компаний повысила их, читайте в материале NUR.KZ.

Инфляция продолжает расти в Казахстане. В феврале, например, был зафиксирован рекордный месячный прирост, который не наблюдался уже более 2,5 лет. В такой ситуации благосостояние некоторых граждан может заметно ухудшиться, если их зарплаты будут стоять на месте или расти недостаточно быстро.

Как выяснила стаффинговая компания ANCOR, которая провела опрос среди 115 представителей бизнеса в Казахстане, в 2024 году примерно 20% из них никак не изменили зарплаты своих сотрудников. Учитывая рост цен на товары и услуги в стране, можно говорить о том, что работники этих компаний буквально стали беднее, чем раньше.

Примечательно, что еще 10% респондентов вовсе отметили сокращение расходов на фонд оплаты труда, то есть стали тратить меньше денег на своих сотрудников.

Впрочем, большая часть казахстанских работодателей все же старается не отставать от инфляции. Так, 30% опрошенных заявило, что в 2024 году зарплаты их работников выросли вплоть до 10%. Еще 40% респондентов отметили, что повышение составило 10-20%.

Как изменилась оплата труда в компаниях. Инфографика: Стаффинговая компания ANCOR

Как правило, главной причиной повышения зарплат является инфляция – 50% работодателей повысили оклады работникам, чтобы защитить их покупательную способность от роста цен в стране.

Впрочем, ранее мы выяснили, что в среднем зарплаты казахстанцев растут медленнее, чем у работников в соседних странах – ситуацию усугубляет инфляция, которая "съедает" большую часть роста.

Еще 20% респондентов отметили необходимость корректировки ставок, чтобы довести их до рыночного уровня. Кроме этого, 15% опрошенных повышали зарплаты, чтобы удержать у себя сотрудников.

Интересно, что примерно у 50% казахстанских организаций в планах повысить зарплаты и в 2025 году с учетом уровня инфляции. Около 15% пока не определились и хотят понаблюдать за ситуацией в стране. А треть опрошенных компаний заявили, что будут повышать оклады точечно.

Примечательно, что, помимо зарплат, многие работодатели используют и другие способы привлечь и удержать работников:

предлагают социальные пакеты,

настраиваемый график и формат работы,

дают возможность пройти обучение,

обещают дальнейший рост и развитие.

В целом аналитики считают, что в 2025 году конкуренция между работодателями за квалифицированные кадры будет высокой, что заставит компании адаптировать свои стратегии вознаграждения, чтобы соответствовать ожиданиям сотрудников и рыночным условиям.

Также недавно выяснилось, сколько в среднем платят молодым специалистам, принимающим участие в программе "Молодежная практика", в рамках которой они не только трудятся, но и обучаются у своих наставников.