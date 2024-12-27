Средняя зарплата с учетом всех работников стала известна в Казахстане

После учета работников всех предприятий Казахстана средняя номинальная заработная плата составила 373 036 тенге. Это сразу на 4,43% меньше основного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В третьем квартале 2024 года средняя номинальная зарплата составила 390 328 тенге. Однако у этого показателя есть свой нюанс – он не учитывает малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Если же взять во внимание доходы работников всех предприятий, то, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата уменьшится сразу на 4,43% – до 373 036 тенге.

Примечательно, что, даже если сравнивать с предыдущим показателем, который учитывает малые предприятия, то все равно фиксируется падение – на 2,7% за квартал. Индекс реальной зарплаты, то есть с поправкой на инфляцию в стране, за это время просел сразу на 4,2%.

Однако важно учесть, что в годовом разрезе наблюдается рост. Номинальная средняя зарплата выросла на 13,6%, а реальная – на 4,8%.

Между тем, напомним, что Казахстан сильно отстает от других стран-участниц ЕАЭС по росту реальных зарплат.

Где платят больше всего

В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты платят в Атырауской (578 898 тенге) и Мангистауской (528 411 тенге) областях, а также в области Ұлытау (507 313 тенге). С небольшим отставанием дальше идут Астана (454 678 тенге) и Алматы (448 303 тенге).

В Шымкенте средний оклад составляет всего 282 452 тенге, а меньше всего платят в Туркестанской области – 261 874 тенге в среднем с учетом всех работников.

Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий,

занимающихся предпринимательской деятельностью

(3 квартал 2024 года) Регион Сумма Рост за квартал Рост за год Казахстан ₸373 036 -2,7% 13,6% Абай ₸313 671 -1,4% 15,1% Акмолинская ₸306 554 0,9% 13,7% Актюбинская ₸328 790 -0,2% 11,4% Алматинская ₸297 325 -9,3% 12,7% Атырауская ₸578 898 -2,0% 3,2% Западно-Казахстанская ₸320 979 0,5% 9,1% Жамбылская ₸270 878 -12,5% 10,0% Жетісу ₸267 304 -5,8% 8,5% Карагандинская ₸343 562 0,6% 12,9% Костанайская ₸316 484 1,5% 16,7% Кызылординская ₸315 654 -8,4% 8,8% Мангистауская ₸528 411 -7,1% 11,9% Павлодарская ₸331 719 -1,2% 10,1% Северо-Казахстанская ₸273 365 0,0% 12,9% Туркестанская ₸261 874 -17,0% 8,0% Ұлытау ₸507 313 -0,4% 10,9% Восточно-Казахстанская ₸330 772 -2,7% 14,8% Астана ₸454 678 -0,6% 15,2% Алматы ₸448 303 -0,3% 20,8% Шымкент ₸282 452 -1,3% 18,4% По данным Бюро национальной статистики

Что касается сфер экономики, то больше всех в третьем квартале платили работникам, занятым в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в среднем 804 933 тенге.

Следом идет сфера финансов и страхования – 767 661 тенге, а сектор информации и связи замыкает тройку лидеров с показателем в 658 383 тенге.

Зарплаты выше среднего по Казахстану также платили в сферах строительства (379 222 тенге), снабжения энергией, водой и газом (388 758 тенге), обрабатывающей промышленности (408 356 тенге), транспорта и складирования (482 322 тенге), промышленности в целом (496 846 тенге), а также в секторе профессиональной, научной и технической деятельности (521 867 тенге).

Меньше всего в третьем квартале получали работники, занятые в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию – в среднем 243 995 тенге с учетом всех работников.

Таким образом, можно отметить, что исключение малых предприятий из общей статистики действительно увеличивает средний показатель номинальной заработной платы в стране. Ранее мы подробно рассказывали о том, как она менялась на протяжении текущего года.