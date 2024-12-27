Средняя зарплата с учетом всех работников стала известна в Казахстане

После учета работников всех предприятий Казахстана средняя номинальная заработная плата составила 373 036 тенге. Это сразу на 4,43% меньше основного показателя. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В третьем квартале 2024 года средняя номинальная зарплата составила 390 328 тенге. Однако у этого показателя есть свой нюанс – он не учитывает малые предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Если же взять во внимание доходы работников всех предприятий, то, согласно данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата уменьшится сразу на 4,43% – до 373 036 тенге.
Примечательно, что, даже если сравнивать с предыдущим показателем, который учитывает малые предприятия, то все равно фиксируется падение – на 2,7% за квартал. Индекс реальной зарплаты, то есть с поправкой на инфляцию в стране, за это время просел сразу на 4,2%.
Однако важно учесть, что в годовом разрезе наблюдается рост. Номинальная средняя зарплата выросла на 13,6%, а реальная – на 4,8%.
Между тем, напомним, что Казахстан сильно отстает от других стран-участниц ЕАЭС по росту реальных зарплат.
Где платят больше всего
В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты платят в Атырауской (578 898 тенге) и Мангистауской (528 411 тенге) областях, а также в области Ұлытау (507 313 тенге). С небольшим отставанием дальше идут Астана (454 678 тенге) и Алматы (448 303 тенге).
В Шымкенте средний оклад составляет всего 282 452 тенге, а меньше всего платят в Туркестанской области – 261 874 тенге в среднем с учетом всех работников.
|Средняя зарплата в Казахстане с учетом малых предприятий,
занимающихся предпринимательской деятельностью
(3 квартал 2024 года)
|Регион
|Сумма
|Рост за квартал
|Рост за год
|Казахстан
|₸373 036
|-2,7%
|13,6%
|Абай
|₸313 671
|-1,4%
|15,1%
|Акмолинская
|₸306 554
|0,9%
|13,7%
|Актюбинская
|₸328 790
|-0,2%
|11,4%
|Алматинская
|₸297 325
|-9,3%
|12,7%
|Атырауская
|₸578 898
|-2,0%
|3,2%
|Западно-Казахстанская
|₸320 979
|0,5%
|9,1%
|Жамбылская
|₸270 878
|-12,5%
|10,0%
|Жетісу
|₸267 304
|-5,8%
|8,5%
|Карагандинская
|₸343 562
|0,6%
|12,9%
|Костанайская
|₸316 484
|1,5%
|16,7%
|Кызылординская
|₸315 654
|-8,4%
|8,8%
|Мангистауская
|₸528 411
|-7,1%
|11,9%
|Павлодарская
|₸331 719
|-1,2%
|10,1%
|Северо-Казахстанская
|₸273 365
|0,0%
|12,9%
|Туркестанская
|₸261 874
|-17,0%
|8,0%
|Ұлытау
|₸507 313
|-0,4%
|10,9%
|Восточно-Казахстанская
|₸330 772
|-2,7%
|14,8%
|Астана
|₸454 678
|-0,6%
|15,2%
|Алматы
|₸448 303
|-0,3%
|20,8%
|Шымкент
|₸282 452
|-1,3%
|18,4%
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается сфер экономики, то больше всех в третьем квартале платили работникам, занятым в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в среднем 804 933 тенге.
Следом идет сфера финансов и страхования – 767 661 тенге, а сектор информации и связи замыкает тройку лидеров с показателем в 658 383 тенге.
Зарплаты выше среднего по Казахстану также платили в сферах строительства (379 222 тенге), снабжения энергией, водой и газом (388 758 тенге), обрабатывающей промышленности (408 356 тенге), транспорта и складирования (482 322 тенге), промышленности в целом (496 846 тенге), а также в секторе профессиональной, научной и технической деятельности (521 867 тенге).
Меньше всего в третьем квартале получали работники, занятые в сфере предоставления услуг по проживанию и питанию – в среднем 243 995 тенге с учетом всех работников.
Таким образом, можно отметить, что исключение малых предприятий из общей статистики действительно увеличивает средний показатель номинальной заработной платы в стране. Ранее мы подробно рассказывали о том, как она менялась на протяжении текущего года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2206053-srednyaya-zarplata-s-uchetom-vseh-rabotnikov-stala-izvestna-v-kazahstane/