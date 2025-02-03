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Рост цен ускорился в Казахстане

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Пакет с гречневой крупой лежит рядом с миниатюрной тележкой, наполненной монетами тенге
Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

За месяц цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 1,1%, а годовая инфляция достигла 8,9%. О том, что сильнее всего подорожало в первом месяце 2025 года, читайте в материале NUR.KZ.

В январе инфляция в Казахстане ускорилась. Если в декабре месячный рост цен составил 0,9%, то в первый месяц 2025 года, как передает Бюро национальной статистики, показатель достиг 1,1%.

Сильнее всего в январе подорожали продукты питания – сразу на 1,4% за месяц. Следом идут платные услуги – плюс 1,1%, а также непродовольственные товары – плюс 0,6%.

Инфляция в Казахстане выросла до 8,9%
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало за месяц

Сильнее всего в Казахстане подорожал картофель – сразу на 16,4% за месяц. Также среди продовольственных товаров заметно выросли цены на капусту (8,8%), чеснок (6,4%), огурцы (5,4%), виноград (4,1%), сладкий перец (3,9%), помидоры (3,5%), сливочное масло (4,1%), подсолнечное масло (3,9%) и соленую сельдь (3,4%).

Зато в январе стали немного дешевле гречневая крупа (на 1,5%), апельсины (на 0,8%) и рис (на 0,6%).

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысилась оплата за домофон – на 4,1%, содержание жилья – на 2,5%, тарифы на центральное отопление – на 2,2%, горячую воду – на 1,7%, электроэнергию – на 1%. Услуги по отправке посылок подорожали на 17,7%, а услуги автострахования и нотариусов – по 6,5%.

Отметим, что тарифы на электроэнергию в Казахстане с 1 февраля снова выросли. О том, сколько теперь придется платить жителям страны, можно узнать здесь.

Среди непродовольственных товаров заметный рост цен был зафиксирован на бытовые приборы (3,9%), автомобили (2,4%), а также на текстильные изделия и посуду (по 0,8%).

Лидером по месячной инфляции в январе стала Атырауская область – 2,2%. Следом идут Западно-Казахстанская и Актюбинская области – 1,7% и 1,5% соответственно. В Астане цены выросли на 1,3%, в Шымкенте – на 1,1%, а в Алматы и Туркестанской области зафиксирована самая низкая инфляция – по 0,7% в каждом регионе.

Напомним, ранее стало известно, у жителей каких регионов страны самые большие расходы на платные услуги.

Инфляция в регионах Казахстана
Инфляция в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало за год

В годовом разрезе цены в стране выросли на 8,9%. Продукты питания подорожали на 5,8%, непродовольственные товары – на 8,4%, а сфера платных услуг – сразу на 13,8%.

Среди продовольственных товаров сильным ростом цен отметились картофель (на 59,3%), репчатый лук (на 25,1%), оливковое масло (на 21,7%), а также чеснок и сладкий перец (по 15,4%).

Подешеветь успела гречневая крупа (на 21,6%), лимоны (на 6,9%), виноград (на 4,6%) и морковь (на 5,3%).

Цены выросли и на некоторые непродовольственные товары. Например, ноутбуки подорожали на 66,2%, кухонные плиты – на 55,9%, а планшеты – на 45,9%. Также цены взлетели на некоторые лекарства: корвалол (на 30,7%), канефрон (на 27,9%) и ацикловир (на 18%).

Однако сильнее всего подорожали коммунальные услуги. Так, по сравнению с январем 2024 года тарифы на холодную воду повысились на 43,2%, водоотведение – на 26,1%, центральное отопление – на 23,1%, горячую воду – по 21,3%, электроэнергию – на 18,9%, вывоз мусора – на 10,3%.

Заметно подорожала в Казахстане сотовая связь (плюс 27%), а также услуги железнодорожного пассажирского транспорта (плюс 18,6%), отправки посылок (плюс 17,7%), а также медицинских лабораторий и диагностических исследований (плюс 17,4%).

Напомним, ранее стало известно, что по прогнозам экспертов инфляция в Казахстане будет снижаться медленнее, чем рассчитывалось изначально.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2217485-rost-cen-uskorilsya-v-kazahstane/