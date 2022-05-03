Инфляция в апреле снова побила годовой рекорд в Казахстане

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Вслед за рекордной инфляцией в марте прошел неспокойный для рынка апрель. Цены на товары и услуги не только не упали, но и продолжили расти. Как они изменились в апреле и что сильнее всего подорожало, узнали журналисты NUR.KZ.

Апрель текущего года следует тенденции, которую заложил март. Месячная инфляция в Казахстане составила 2% установив новый годовой рекорд - 13,2% (против 12% в марте). С начала года инфляция составила 7,3 %.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Как отмечают в Бюро национальной статистики РК, за год больше всего подорожали продовольственные товары – на 17,9 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, а рынок платных услуг подорожал на 8,9%.

Что подорожало сильнее всего

Продовольственные товары

Апрель 2022 года в сравнении с прошлогодним показывает рост цен почти на все продовольственные товары. Очевидно, что самый сильный рост цен показал сахарный песок. Мартовский ажиотаж на этот продукт сделал свое дело - цены стали выше на 54,6%, чем годом ранее.

Не обошел стороной рост цен на свежие овощи. Цены стали выше на 46%, чем в апреле 2021 года. А картофель вырос в цене на 30,3%. Особняком стоят яйца - здесь вопреки всему цены упали на 4,1% по сравнению с прошлогодними.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Непродовольственные товары

По словам директора Департамента статистики цен Бюро Куанышбека Жакыпбекулы, сильнее всего в разделе непродовольственных товаров выросли в цене автомобили - на 19,2%. Бытовые приборы показали годовой прирост на 18,1%.

Также подорожали товары личного пользования (15,1%), стройматериалы (14,7%), бытовая химия (14,3%), мебель и предметы домашнего обихода (13%), текстильные изделия (8%) и на фармацевтическую продукцию - на 7,6%.

Рынок платных услуг

услуги общепита - рост цен на 13,9% за год;

за год; услуги санаториев - подорожание на 12% ;

; услуги здравоохранения - цены выросли на 11,9% ;

; услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11% ;

; гостиничный бизнес - на 5,7% ;

; услуги пассажирского транспорта - на 5,4%.

Рост цен затронул и сферу жилищно-коммунальных услуг. За год тарифы подорожали на электроэнергию (10,6%), на вывоз мусора (7,8%), на газ (3,2%) и водоотведение (1,1%).

Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде - 2,3% и 1,1% соответственно.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Инфляция в апреле показывает не такой высокий темп, как мартовская, однако в годовом отношении все равно является очень ощутимой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967827-inflyatsiya-v-aprele-snova-pobila-godovoy-rekord-v-kazahstane/