Текущий рост цен в Казахстане оказался самым высоким за последние шесть лет

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Среднее значение инфляции в Казахстане с 2000 по 2021 годы составляло чуть больше 8%. За десять месяцев текущего года этот показатель достиг 13,9%, что является рекордом за последние шесть лет. Как росли цены на товары и услуги, читайте в материале NUR.KZ.

В текущем году инфляция в Казахстане каждый месяц ускоряется до рекордных значений. Ее резкий рост (с 8,7% до 12%) был зафиксирован в марте и продолжился в последующие месяцы.

По итогам октября 2022 года годовая инфляция составила 18,8%. Средний уровень инфляции за десять месяцев текущего года, по данным Бюро национальной статистики (БНС), равен 13,9%.

Отметим, что это самый высокий показатель за последние шесть лет. Среднегодовая инфляция в предыдущие годы, согласно отчету БНС “Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги ”, была следующей:

2021 год - инфляция в январе-декабре по сравнению с предыдущим периодом прошлого года составила 8% ;

; 2020 год - 6,8% ;

; 2019 год - 5,3% ;

; 2018 год - 6% ;

; 2017 год - 7,4%.

Инфляция за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего уже превысила вышеуказанные данные.

При этом выше оказался средний уровень инфляции в 2016 году - 14,6%. Это самый высокий показатель за последние 14 лет.

Еще раньше инфляция за январь-декабрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила:

2015 год - 6,6% ;

; 2014 год - 6,7% ;

; 2013 год - 5,8% ;

; 2012 год - 5,1% ;

; 2011 год - 8,3% ;

; 2010 год - 7,1% ;

; 2009 год - 7,3%.

В 2008 году также был зафиксирован достаточно высокий среднегодовой уровень инфляции - 17%. Это рекордный показатель, начиная с 2000 года.

В период с января по декабрь в предыдущие годы инфляция была следующей:

2007 год - 10,8% ;

; 2006 год - 8,6% ;

; 2005 год - 7,6% ;

; 2004 год - 6,9% ;

; 2003 год - 6,4% ;

; 2002 год - 5,9% ;

; 2001 год - 8,4% ;

; 2000 год - 13,2%.

Таким образом, среднее значение инфляции с 2000 по 2021 годы составило 8,17%.

Как можно увидеть, этот показатель периодически поднимается до рекордных значений, но в последующие годы снова стабилизируется. Поэтому такого же исхода можно ждать и в текущей ситуации.

При этом напомним, что цель Национального банка РК по инфляции в равна 4-6%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995342-tekuschiy-rost-tsen-yavlyaetsya-samym-vysokim-za-poslednie-shest-let/