Текущий рост цен в Казахстане оказался самым высоким за последние шесть лет

Среднее значение инфляции в Казахстане с 2000 по 2021 годы составляло чуть больше 8%. За десять месяцев текущего года этот показатель достиг 13,9%, что является рекордом за последние шесть лет. Как росли цены на товары и услуги, читайте в материале NUR.KZ.
В текущем году инфляция в Казахстане каждый месяц ускоряется до рекордных значений. Ее резкий рост (с 8,7% до 12%) был зафиксирован в марте и продолжился в последующие месяцы.
По итогам октября 2022 года годовая инфляция составила 18,8%. Средний уровень инфляции за десять месяцев текущего года, по данным Бюро национальной статистики (БНС), равен 13,9%.
Отметим, что это самый высокий показатель за последние шесть лет. Среднегодовая инфляция в предыдущие годы, согласно отчету БНС “Индекс цен и тарифов на потребительские товары и услуги ”, была следующей:
- 2021 год - инфляция в январе-декабре по сравнению с предыдущим периодом прошлого года составила 8%;
- 2020 год - 6,8%;
- 2019 год - 5,3%;
- 2018 год - 6%;
- 2017 год - 7,4%.
Инфляция за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего уже превысила вышеуказанные данные.
При этом выше оказался средний уровень инфляции в 2016 году - 14,6%. Это самый высокий показатель за последние 14 лет.
Еще раньше инфляция за январь-декабрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила:
- 2015 год - 6,6%;
- 2014 год - 6,7%;
- 2013 год - 5,8%;
- 2012 год - 5,1%;
- 2011 год - 8,3%;
- 2010 год - 7,1%;
- 2009 год - 7,3%.
В 2008 году также был зафиксирован достаточно высокий среднегодовой уровень инфляции - 17%. Это рекордный показатель, начиная с 2000 года.
В период с января по декабрь в предыдущие годы инфляция была следующей:
- 2007 год - 10,8%;
- 2006 год - 8,6%;
- 2005 год - 7,6%;
- 2004 год - 6,9%;
- 2003 год - 6,4%;
- 2002 год - 5,9%;
- 2001 год - 8,4%;
- 2000 год - 13,2%.
Таким образом, среднее значение инфляции с 2000 по 2021 годы составило 8,17%.
Как можно увидеть, этот показатель периодически поднимается до рекордных значений, но в последующие годы снова стабилизируется. Поэтому такого же исхода можно ждать и в текущей ситуации.
При этом напомним, что цель Национального банка РК по инфляции в равна 4-6%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995342-tekuschiy-rost-tsen-yavlyaetsya-samym-vysokim-za-poslednie-shest-let/