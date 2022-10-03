Аренда и образование: что в Казахстане заметнее всего дорожает

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инфляция в Казахстане продолжает бить рекорды, однако в сентябре продукты питания, которые весь год показывали самый высокий месячный прирост цен, в этот раз уступили сфере платных услуг. О том, как росли цены в сентябре, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Сентябрь 2022 года продолжил показывать рекордную инфляцию. Месячный прирост составил 1,8%, что является одним из самых высоких показателей 2022 года. Для сравнения, август показывал прирост в 1,4%, а июнь вовсе – 1,1%.

Однако, в сентябре были зафиксированы резкие изменения в характере инфляции. Так, если во все предыдущие месяцы на первом месте по приросту цен были продовольственные товары, то в этот раз драйвером инфляции стала сфера платных услуг.

В сентябре рост цен на платные услуги составил 2,7% в месячной динамике. Следом идут непродовольственные товары – 1,9%. И только потом идут продукты питания – 1,2% за месяц.

Однако, несмотря на эти изменения, в годовой динамике по-прежнему самый высокий рост цен наблюдается у продовольственных товаров – 22,2%. Следом идут непродовольственные товары – 17%, а замыкают эту тройку платные услуги, которые за год выросли в цене на 12,3%.

Таким образом, годовая инфляция по итогам сентября составила рекордные 17,7%.

Инфляция в сентябре. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что в сентябре дорожало сильнее всего

Платные услуги выросли в цене в первую очередь за счет роста стоимости арендного жилья. За сентябрь эта сфера подорожала на 13,1%. Следом идут цены на образовательные услуги – они за месяц выросли на 7,9%.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь сильнее всего подорожали мебель и предметы домашнего обихода – на 5%, а также моющие и чистящие средства – на 4,4%.

Также был зафиксирован рост цен на следующие товары:

товары личного пользования – на 2% ;

; одежда и обувь – на 1,9% ;

; дрова – на 3% ;

; уголь каменный – на 2,9% ;

; газ сжиженный в баллонах – на 1,5%.

Как изменились цены на продукты питания

Не все продовольственные товары в сентябре подорожали. Так, например, стоимость сахара, одного из самых быстрорастущих в цене товаров, только за последнюю неделю сентября снизилась на 1,8%. А за весь месяц – вовсе на 5,2%.

Однако сильнее всего подешевели свежие овощи (на 10,2%), в частности картофель (на 8,5%). Также стали дешевле фрукты – на 3% за месяц.

В то же время заметно выросли в цене следующие продукты питания:

яйца – за месяц они подорожали на 7,5% ;

; масло подсолнечное – на 4,6% ;

; рис и макаронные изделия – на 4,1% ;

; мучные и булочные изделия – на 3,8% ;

; крупы – на 3,8% ;

; кондитерские изделия – на 3,1%.

Таким образом, сентябрь отметился не просто очередной рекордной инфляцией, но и сменой "главного виновника" – в сентябре сильнее всего дорожали платные услуги, в особенности сфера аренды жилья.

Напомним, арендное жилье не первый раз показывает рекордный рост цен. Первая волна подорожания была зафиксирована в августе 2022 года и была связана с началом учебного года и наплывом студентов в крупные города страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990819-arenda-i-obrazovanie-chto-v-kazahstane-zametnee-vsego-dorozhaet/