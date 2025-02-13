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Из-за чего может ускориться рост цен в Казахстане

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Часы лежат на купюрах тенге
Деньги и часы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы ощущают рост цен в стране намного острее, чем есть на самом деле. Многие считают, что он может ускориться из-за курса тенге, внешних событий и изменений цен на бензин, передает NUR.KZ.

По итогам января 2025 года инфляция в Казахстане составила 8,9% – за месяц цены на товары и услуги выросли сразу на 1,1%.

При этом, как выяснил Национальный банк РК во время опроса населения, жители страны ощущают инфляцию более остро. Так, воспринимаемый населением рост цен за последние 12 месяцев составил 11,3%. То есть заметно выше, чем он есть по факту.

Опрос граждан по поводу роста цен
Опрос граждан по поводу роста цен в стране. Инфографика: Национальный банк РК

Чаще всего казахстанцы отмечали рост цен на овощи и фрукты, мясную продукцию, сыр, колбасы, а также на коммунальные услуги и лекарства.

Стоит отметить, что действительно большая часть из этого списка в январе сильно подорожала. Например, ранее мы рассказывали о росте цен на картофель, а также стало известно, что в стране сильно выросла стоимость некоторых медикаментов.

Примечательно, что в целом жители страны стали немного по-другому воспринимать причины высокой инфляции в стране. Так, например, 53% опрошенных заявили, что одним из факторов роста цен в будущем станет изменение курса тенге. Еще 20% говорят, что причины кроются во внешних событиях. А 19% посчитали, что свое влияние окажет базовая ставка.

При этом 64% граждан также отметили, что важнейшим фактором инфляции станет изменение цен на продукты питания в магазинах. А еще 35% граждан спрогнозировали, что свою роль в этом сыграет рост цен на бензин и дизель. Напомним, в конце января правительство "отпустило" цены на автомобильное топливо, а значит, такой вариант развития вполне может быть.

Факторы роста цен в будущем по мнению казахстанцев
Факторы роста цен в будущем. Инфографика: Национальный банк РК

Что касается прогнозов, то медианная оценка (точная середина в результатах опроса) ожидаемой через 12 месяцев инфляции составила 12,4%, тогда как через пять лет она может составить 13,7%.

Впрочем, важно отметить, что все эти данные нельзя воспринимать в качестве утвержденных показателей. Они отражают лишь настроение граждан и их ожидания, которые не могут быть объективными.

Примечательно, что сами инфляционные ожидания теперь рассчитываются Нацбанком по-новому, используя международный опыт. Что же касается экспертных прогнозов, то ранее эксперты сообщали, что инфляция в 2025 году может вырасти в среднем до 10,6%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220350-iz-za-chego-mozhet-uskoritsya-rost-cen-v-kazahstane/