Как будет пересмотрен режим розничного налога, рассказали в правительстве

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал о том, что будет пересмотрен режим розничного налога, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин отметил, что в целом он будет сохранен. Однако при этом предел дохода по предлагаемому режиму сохраняется в размере 600 тыс. МРП, или 2 359 млн тенге в год. Кроме того, будут сняты ограничения по численности работников.

"Фонд оплаты труда вычитается, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год; 100 млн тенге для стимулирования обеления заработных плат.

Сохраняем ставку 4% с возможностью снижения маслихатами на 50%. И ключевое условие - сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C", - рассказал министр нацэкономики.

Он добавил, что режим должен соответствовать своему названию - розничный, и касаться реализации только населению.