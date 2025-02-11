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Как будет пересмотрен режим розничного налога, рассказали в правительстве

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Мужчина держит увеличительное стекло и лист бумаги
Увеличительное стекло. Иллюстративное фото: stevanovicigor/Getty Images

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства рассказал о том, что будет пересмотрен режим розничного налога, передает корреспондент NUR.KZ.

Жумангарин отметил, что в целом он будет сохранен. Однако при этом предел дохода по предлагаемому режиму сохраняется в размере 600 тыс. МРП, или 2 359 млн тенге в год. Кроме того, будут сняты ограничения по численности работников.

"Фонд оплаты труда вычитается, если доход от реализации превышает 100 млн тенге в год; 100 млн тенге для стимулирования обеления заработных плат.

Сохраняем ставку 4% с возможностью снижения маслихатами на 50%. И ключевое условие - сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C", - рассказал министр нацэкономики.

Он добавил, что режим должен соответствовать своему названию - розничный, и касаться реализации только населению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219708-kak-budet-peresmotren-rezhim-roznichnogo-naloga-rasskazali-v-pravitelstve/