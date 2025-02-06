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Когда будет принято решение о ставке НДС в Казахстане

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Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 6 февраля, глава Миннацэкономики Серик Жумангарин рассказал, когда могут принять решение касательно ставки НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

"28 января на расширенном заседании правительства я представил программу. В этой программе не было ни слова о повышении НДС до 20%. Поэтому этот вопрос нужно закрыть.

В настоящее время мы ведем обсуждения с представителями бизнеса и экспертами. После этого правительство примет свое решение.

Мы будем встречаться с представителями бизнеса, среди которых будут также депутаты маслихатов. Мы продолжим обсуждения с ними. И только после этого примем решение", - заявил Жумангарин.

Глава МНЭ добавил, что об этом еще рано говорить.

"Предложение об увеличении НДС будет внесено в мажилис до 20 февраля. В данный момент в мажилисе находится законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. В качестве дополнений будут внесены наши поправки", - резюмировал спикер.

Добавим, также сегодня Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах сената рассказал, кого не коснется повышение НДС в Казахстане. По его словам, планируемая реформа касается очень узкой прослойки бизнеса.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

А депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2218512-kogda-budet-prinyato-reshenie-o-stavke-nds-v-kazahstane/