Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Правительству нужно изучить другие предложения": депутат высказался о повышении НДС

Опубликовано:

Деньги в руках и на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя. Также есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень", - заявил депутат Бейсенгалиев.

Касательно инициативы правительства по повышению ставок НДС депутат заявил следующее:

  • правительству необходимо подойти к этому вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения;
  • в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса имеются льготы, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны;
  • учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса по работе с населением, считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения;
  • необходимо улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов. Все это даст мультипликативный эффект для пополнения бюджета.

"То есть, налогов у бизнеса брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько, по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета.

Учитывая изложенное, просим учесть наши предложения и подходы при внесении в мажилис инициатив правительства по увеличению налоговых ставок", - добавил Бейсенгалиев.

Добавим, ранее мы писали, что рост ставки налога на добавленную стоимость и снижение порога до 15 млн тенге может оказать влияние на население из-за роста цен на товары и услуги.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут. Однако на прошлой неделе премьер предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2218115-pravitelstvu-nuzhno-izuchit-drugie-predlozheniya-deputat-vyskazalsya-o-povyshenii-nds/