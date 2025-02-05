"Правительству нужно изучить другие предложения": депутат высказался о повышении НДС

На заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев высказался о предложении повысить НДС в Казахстане - по его мнению, правительству нужно изучить другие подходы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство предлагает одномоментно повысить НДС и уменьшить порог его уплаты. При этом НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя. Также есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень", - заявил депутат Бейсенгалиев.

Касательно инициативы правительства по повышению ставок НДС депутат заявил следующее:

правительству необходимо подойти к этому вопросу комплексно, изучив другие подходы и предложения;

в обсуждаемом проекте нового Налогового кодекса имеются льготы, целесообразность которых надо пересмотреть с учетом нынешних вызовов в бюджете страны;

учитывая сохранение режима розничного налога для субъектов бизнеса по работе с населением, считаем, что уровень порога требует дополнительного обсуждения;

необходимо улучшить работу по налоговому администрированию, усилить борьбу с уклонением от налогов. Все это даст мультипликативный эффект для пополнения бюджета.

"То есть, налогов у бизнеса брать нужно столько, сколько они могут дать без ущерба для себя. А не столько, сколько, по мнению правительства, необходимо для пополнения бюджета.

Учитывая изложенное, просим учесть наши предложения и подходы при внесении в мажилис инициатив правительства по увеличению налоговых ставок", - добавил Бейсенгалиев.

Добавим, ранее мы писали, что рост ставки налога на добавленную стоимость и снижение порога до 15 млн тенге может оказать влияние на население из-за роста цен на товары и услуги.

Напомним, год назад премьер-министр Олжас Бектенов заявлял, что повышать ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в Казахстане пока не будут. Однако на прошлой неделе премьер предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Министр национальной экономики Серик Жумангарин, говоря о планах увеличить НДС в Казахстане, заявил, что новую ставку пока не определили. Позже Жумангарин заявил, что новая предлагаемая ставка НДС станет известна уже в ближайшем месяце.

В связи с этими событиями в Казахстане запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.