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Повышение НДС в Казахстане: министр экономики поделился прогнозом по инфляции

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Деньги и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства поделился прогнозом по инфляции в случае повышения ставки НДС, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в ходе заседания Жумангарин заявил, что базовую ставку НДС предлагается повысить до 16%, для сферы здравоохранения установить ставку в 10%, а сельхозпроизводителей - вовсе освободить от уплаты НДС. Вместе с тем, по его словам, предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге.

Таким образом, как отметил министр, рост налоговых поступлений составит 4-5 трлн тенге ежегодно.

"Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга; направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны", - пояснил Жумангарин.

Вместе с тем, по его словам, возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. А дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2219699-ministr-ekonomiki-nazval-vozmozhnyy-procent-inflyacii-pri-povyshenii-stavki-nds/