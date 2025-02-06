Картофель подорожал не только в Казахстане: сколько он стоит в Беларуси и России

Картофель в Казахстане начал дорожать еще в прошлом году. Однако даже так цены на него оставались более доступными, чем в других странах Евразийского экономического союза. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В январе казахстанцы столкнулись с резким подорожанием картофеля. Однако рост цен на него начался еще в прошлом году. Так, например, при относительно низкой продовольственной инфляции картофель попал в топ-20 товаров и услуг, которые сильнее всего подорожали в Казахстане.

Интересно, что похожая картина наблюдалась и в других государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в среднем цены на картофель в ЕАЭС выросли сразу на 79,9% за год:

в Казахстане – на 37,7% ;

; в России – на 91,9% ;

; в Кыргызстане – на 40,2% ;

; в Беларуси – на 31,2% ;

; в Армении – на 16,8%.

В этой связи неудивительно, что в Казахстане, который ранее уже отличился относительно дешевым картофелем среди стран ЕАЭС, по-прежнему наблюдаются более-менее доступные цены на этот овощ.

Так, согласно данным ЕЭК, самый дорогой картофель продается в Армении – в среднем 311,87 тенге за килограмм. При этом в столице республики, в Ереване, средний ценник значительно выше – 334,33 тенге.

Следом идет Россия, где килограмм картофеля стоит 284,3 тенге, а также Москва, где цены выше – 319,4 тенге.

На третьем месте антирейтинга расположился Кыргызстан и Бишкек: 262,59 тенге – в среднем по стране, а 283 тенге – в столице.

Казахстан не вошел в тройку антилидеров. В декабре килограмм картофеля здесь стоил в среднем 187,41 тенге. В Астане цены были чуть выше – 190 тенге.

Беларусь же отличилась самыми демократичными ценами: 165,15 тенге – в среднем по стране, а 172,73 тенге – в Минске.

Средняя стоимость 1 килограмма картофеля в странах ЕАЭС

(декабрь 2024 года) Беларусь ₸165,15 Казахстан ₸187,41 Кыргызстан ₸262,59 Россия ₸284,30 Армения ₸311,87 Средняя стоимость в столицах стран ЕАЭС Минск ₸172,73 Астана ₸190,00 Бишкек ₸283,00 Москва ₸319,40 Ереван ₸334,33 По данным Евразийской экономической комиссии

Впрочем, важно учесть, что средние цены не обязательно являются теми, по которым все жители могли покупать картофель. В некоторых городах Казахстана они были гораздо выше, а в январе стоимость килограмма в некоторых случаях вовсе превышала "среднюю" несколько раз.

Например, ранее в Министерстве торговли заявили, что средняя стоимость картофеля по стране установилась в районе 322 тенге за килограмм. Также в некоторых городах, чтобы избежать ажиотажного спроса на фоне роста цен, вводились ограничения на продажу картофеля населению.

При этом также ранее на правительственном уровне ввели временное ограничение на вывоз картофеля из страны. Из-за этого некоторые предприниматели начали нести финансовые убытки.

Также стоит отметить, что в первый месяц 2025 года инфляция в Казахстане ускорилась до 8,9%, и не последнюю роль в этом сыграли именно продовольственные товары.