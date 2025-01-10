Лампы, ноутбуки и отдых в Турции: что сильнее подорожало в Казахстане

Топ-20 подорожавших в Казахстане товаров и услуг в декабре возглавили энергосберегающие лампы, ноутбуки и отдых в Турции. На сколько выросли цены этих и других позиций, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане сильнее всего подорожали энергосберегающие лампы (на 83,3%), ноутбуки (на 67,3%) и отдых в Турции (на 67,3%).

Значительно выросли цены на различную электронику, включая беспроводные наушники, флеш-накопители, кухонные плиты и планшеты.

В топ-20 подорожавших товаров и услуг также вошли тарифы на холодную воду, некоторые лекарства, вата, легковые автомобили отечественной сборки и картофель.

В декабре 2024 года показатель годовой инфляции в Казахстане достиг 8,6%. Однако это не значит, что все товары и услуги подорожали ровно на столько. В действительности цены на многие из них выросли в разы сильнее.

Так, аналитики Бюро национальной статистики собрали список из двадцати самых быстрорастущих в цене товаров и услуг. На первом месте оказались энергосберегающие лампы, которые за год подорожали сразу на 83,3%.

Следом расположились ноутбуки с приростом в 67,3%. Скорее всего, такое подорожание может быть связано с взлетевшим в конце 2024 года долларом, ведь большую часть электроники Казахстан импортирует.

В тройку лидеров попал и отдых в Турции. Теперь он обойдется казахстанцам в среднем на 67,3% дороже, чем год назад.

Остальной список почти полностью состоит из различной техники: беспроводные наушники подорожали на 55,2%, флеш-накопители USB – на 54,9%, кухонные плиты – на 50,7%, а планшеты – на 45,7%.

Среди электроники также можно отметить рост цен на телевизоры (плюс 37,5%), фотоаппараты (плюс 37,3%) и телефоны (плюс 33,4%).

В топ-20 также попали тарифы на холодную воду, которые выросли сразу на 43,1% за год. Отметим, что и все остальные коммунальные услуги заметно подорожали в 2024 году.

Отличились сильным ростом цен и некоторые лекарства, например, "Канефрон Н" (29,1%) и "Корвалол" (27,1%). Значительным подорожанием также отметились электронный медицинский термометр (44,4%), вата (на 44,2%) и раствор для контактных линз (на 28,1%).

В топ-20 также оказались некоторые специфические товары, которые обычно не пользуются большим спросом, например, гладильные доски, которые за год выросли в цене на 40,5%, или фильтры-кувшины, подорожавшие на 33,4%.

А вот среди продуктов питания лидером стал только картофель с приростом в 37,7% за год.

Интересно, что в список также попали легковые автомобили отечественной сборки, цены на которые теперь в среднем выше на 28,2%.

Товары и услуги, сильно подорожавшие в декабре 2024 года. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что при расчете инфляции учитывается изменение цен сразу на 508 товаров и услуг. В перечне есть как крайне популярные наименования, такие как хлеб, яйца, коммунальные услуги или бензин, так и те, что не являются особо важными в повседневной жизни, вроде пластмассовых ведер, жевательных резинок или услуг по печати фотографии.

Напомним, ранее эксперты предположили, что в 2025 году инфляция в Казахстане будет снижаться медленнее, чем предполагалось. Целевого показателя в 5%, по их мнению, удастся добиться только в 2027 году.