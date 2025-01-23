"Не более 5 кг в одни руки": в торговых точках Астаны ввели временные ограничения на продажу картофеля

В Астане вводят временные ограничения на продажу картофеля - его выдают по 5 кг в одни руки, передает NUR.KZ со ссылкой на столичное Управление по инвестициям и развитию предпринимательства.

"В Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Дефицита картофеля нет. Продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а ее запасы своевременно пополняются.

В целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома", в торговых точках ряда сетей введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки", - сообщили в столичном ведомстве.

Несколько дней назад сообщалось, что картофель подорожал в магазинах Павлодара. По словам павлодарцев, стоимость картофеля во многих торговых точках уже больше 200 тенге. А чиновники в очередной раз уточнили - цены на овощи из стабфонда фиксированные.

Также стало известно, что в Казахстане принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев в связи с резким скачком цен на овощ.

Почему в Казахстане резко подорожал картофель и как будут сдерживать цены на него, можно прочитать здесь.

До этого заместитель председателя комитета торговли МТИ Ернур Жаутикбаев в кулуарах правительства высказался о ситуации с ценами на картофель, цены на который резко взлетели, и прокомментировал вероятность повышения цены на картофель до 500 тенге.

Накануне о снижении цен на картофель в Казахстане заявили в Минторговли. По данным ведомства, средняя цена за килограмм - 322 тенге.

Однако как узнали журналисты NUR.KZ, всего за неделю картофель в Казахстане подорожал сразу на 8,3%. В годовом разрезе рост цен вообще достиг 57,8%. В каком регионе цены выросли сильнее всего - можно узнать здесь.